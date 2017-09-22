خاشقجي يردُّ على منتقديه: نعم انتسبت للإخوان في الماضي.. ما المفاجأة التي فجرها عن وزراء حاليين؟

قال الكاتب الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي إنه انتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في مرحلته الدراسية، مشيراً إلى أنه ليس وحده من فعل ذلك؛ بل العديد من المسؤولين والوزراء أيضاً.

وجاء ذلك في تغريدة كتبها خاشقجي، في وقت متأخر من مساء الخميس 21 سبتمبر/ أيلول 2017، بحسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: "كلام لورنس صحيح، انتميت لتيار الإخوان في الجامعة، ولَم أكن وحدي، وزراء حاليون ووكلاء انتموا للإخوان في شبابهم، ثم كبرنا واستقلينا برأينا".

كلام لورنس صحيح ، انتميت لتيار الاخوان في الجامعة ، ولَم أكن وحدي، وزراء حاليين ووكلاء انتموا للإخوان في شبابهم، ثم كبرنا واستقلينا برأينا . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 21, 2017

وتأتي تغريدة خاشقجي عن وجود وزراء حاليين انتموا سابقاً إلى جماعة الإخوان المسلمين، في وقت تواصل فيه السعودية عداءها للجماعة، وتهاجم كل من يُظهر تعاطفاً معها، كما أن الرياض وضعت الجماعة على لائحة الإرهاب الخاصة بها.

لماذا تنسبون كل عمل نبيل للإخوان … مثل الدفاع عن معتقلي رأي ؟ بل هذا واجب كل صاحب رأي ( يستطيع ذلك ) ولا تحتاج ان تكون إخوانيا للقيام به . https://t.co/ypveFwAC0a — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 21, 2017

وردّ خاشقجي في تغريدة أخرى على الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد، الذي قال إن "الخاشقجي إخواني اختار الالتحاق بجماعته الإخوان لا أكثر ولا أقل ولا تستحق الضجيج". وكتب خاشقجي: "لماذا تنسبون كل عمل نبيل للإخوان. مثل الدفاع عن معتقلي رأي؟! بل هذا واجب كل صاحب رأي (يستطيع ذلك) ولا تحتاج أن تكون إخوانياً للقيام به".

ويتعرض خاشقجي لهجوم واسع من قِبل شخصيات سعودية على موقع تويتر؛ بسبب انتقاده مؤخراً حملة قمع الرأي التي تنفذها المملكة بحق عدد من الدعاة، على رأسهم سلمان العودة المعتقل حالياً، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المدونين.

وكان خاشقجي نشر يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017، مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، انتقد فيه حملة الاعتقالات الواسعة بالمملكة وعدم تطبيق ولي العهد، محمد بن سلمان، الوعود التي قطعها على نفسه.

