يعجبك هاتف iPhone X الجديد لكنه باهظ الثمن؟ هذه البدائل قد تكون مناسبة لك

كشف شركة آبل، مؤخراً، النقاب عن هاتف الآيفون المميز الذي كان ينتظره الجميع، وهو ما رآه البعض هاتفاً يحملنا إلى المستقبل.

وكان هاتف iPhone X هو النجم الذي سرق الأضواء خلال حدث آبل السنوي الذي عُقد الأسبوع الماضي، لأسباب واضحة. فهذا الجهاز يمتاز بشاشة رائعة مقاسها 5.8 بوصة من نوعية Super Retina OLED والتي تصل دقتها إلى (1125 × 2436 بكسل)، والتي تغطي ما يقرب من 83% من واجهة الهاتف من الحافة إلى الحافة.

كما يتميز هذا الجهاز أيضاً بإطاره الفولاذي المقاوم للصدأ، مع ظهر خلفي من الزجاج الذي يدعم الشحن اللاسلكي. ويعمل هذا الجهاز الرائع من خلال رقاقة من نوع A11، تتحكم في كل معالج موجود بالهاتف لتمنحنا أداءً مميزاً للجهاز ككل. ويحتوي أيضاً على ذاكرة عشوائية تصل إلى 3 غيغابايت.

ومع ذلك، فإن مبلغ 999 دولاراً أميركاً مكلف بالنسبة للكثيرين، لذا هم مضطرون إلى البحث عن بدائل.

وهنا، نقدم لك هنا أبرز بدائل هاتف آيفون الجديد التي يمكنك شراؤها.

Samsung Galaxy S8









سامسونغ ظهرت هذا العام مع بعض أفضل الهواتف الذكية بنظام تشغيل أندرويد.

يأتي هاتف Galaxy S8 على قمة هذه الهواتف. فتصميمه رائع، ربما بسبب شاشته المنحنية المميزة.

يعمل الهاتف بشاشة عرض من نوع Super AMOLED بمقاس 5.8 بوصة وبدقة (1440 × 2960 بكسل)، وهي نسبة أعلى بكثير مما تقدمه أجهزة iPhone X.

تغطي الشاشة نسبة أعلى قليلاً مما تغطيه شاشة آيفون فتصل إلى 83.6% من حجم الجهاز.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج قوي جداً من نوع بروسيسور 835، إلى جانب 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للتعامل مع تعدد المهام بسهولة مطلقة.

بالانتقال إلى الكاميرا، فلدينا كاميرا 12 ميغابكسل مزودة بفتحة مقاس (F/ 1.7) التي تأخذ بعض اللقطات الاستثنائية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

خيبة الأمل الوحيدة هنا، هي عدم وجود إعدادات الكاميرا المزدوجة مثل الموجودة في الآيفون، والتي يمكن أن تأخذ بعض الصور الممتازة ذات العمق.

يبلغ سعر هذا الجهاز في السوق الأميركية 679 دولاراً فقط.

LG V30









لدينا أيضاً أحدث هاتف ذكي من LG، تم كشف النقاب عنه عام 2017، وهو V30، والذي يملك عدداً كبيراً من الميزات الجديدة.

بفضل الزجاج الفاخر وتصميمه المعدني، فإنك ستتمكن من الحفاظ على الجهاز سليماً وتحافظ عليه بعيداً عن الحوادث.

شاشة هذا الجهاز بمقاس 6 بوصة ومن نوع P-OLED مع دقة (1440 × 2880 بكسل)، والتي تغطي أكثر من 81% من الجهة الأمامية.

الجهاز مدعوم أيضاً بمعالج Snapdragon 835، إلى جانب 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ لذلك لا توجد مخاوف عندما يتعلق الأمر بأداء الجهاز.

يتميز هذا الجهاز بكاميرا راقية مزدوجة؛ إحداها 16 ميغابكسل والأخرى 13 ميغابكسل، ومزودة بعدستين قياسية وأخرى واسعة الزاوية. العدسة الأولية لديها فتحة f / 1.6، والتي تتميز عندما يتعلق الأمر بالإضاءة المنخفضة. كما أن كاميرا أمامية بقوة 5 ميغابكسل هي مناسبة تماماً لأخذ السيلفي مع أصدقائك.

وأخيراً، فإن هذا الهاتف يأتي مع بطارية 3300 مللي أمبير، والتي ينبغي أن تكون جيدة بما يكفي لتستمر معك طوال اليوم تحت الاستخدام المعتدل.

من المتوقع أن يكون سعر هذا الهاتف الذكي نحو 750 دولاراً.

Google Pixel XL









هاتف Google Pixel XL مصمم لنظام تشغيل اندرويد بالتحديد، ولديه واحد من أفضل إصدارات نظام التشغيل أندرويد المتوافرة.

هذا الجهاز لديه واحدة من أفضل الكاميرات المتاحة بدقة 12.3 ميغابكسل، ويأتي مع مساعد جوجل الشخصي المميز.

سعره الآن يصل إلى 649 دولاراً.

العيوب الرئيسية لسوء الحظ، هي أنه يفتقر إلى خاصية مقاومة الماء، المتاحة الآن على أجهزة آيفون، كما أن الماسح الضوئي الخلفي للبصمة ليس متاحاً للجميع. لا يزال يتعين على جوجل أيضاً أن تتبنى شاشات عريضة من الحافة للحافة رغم أن شاشته مساحتها 5.5 بوصة.

Samsung Galaxy Note 8









إذا كنت لا تعتبر غالاكسي S8 بديلاً عظيماً لـiPhone X؛ بسبب عدم وجود إعدادات كاميرا مزدوجة، فربما ستكون مهتماً بالتأكيد بهاتف Galaxy Note 8.

هذا الهاتف/التابلت الرائد من سامسونغ يأتي مع قلم S -Pen والذي يفضِّل استخدامه الكثيرون.

يتميز الهاتف بشاشة 6.3 بوصة من نوع Super AMOLED مع دقة (1440 × 2960 بكسل)، وهذا أعلى بكثير مما يقدمه iPhone X.

الجهاز مدعوم من معالج Snapdragon 835 نفسه تماماً مثل S8، لكنه يتفوق بأن ذاكرة الوصول العشوائي فيه تصل إلى 6 غيغابايت لأداء مهام استثنائية متعددة.

قسم الكاميرا هو المكان الذي يضيء فيه Galaxy Note 8 بوضوح، يأتي الجهاز بكاميرا مزدوجة 12 ميغابيكسل والتي تمكنك من التقاط بعض اللقطات والصور الخلابة بعمق جيد حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

حتى إنه يتميز بوجود تقنية OIS التي توجد أيضاً في هاتف آيفون، والتي تمكنك من تصوير لقطات بجودة 4K ثابتة.

الكاميرا الثانوية تأتي بقوة 8 ميغابيكسل مع فتحة F/ 1.7 والتي تمكنك من التقاط صور سيلفي عالية الدقة مع الأصدقاء.

والجهاز مدعوم ببطارية 3300 مللي أمبير، وهذا جيد بما يكفي لتستمر معك طوال اليوم.

يقترب سعر هذا الجهاز من آيفون X؛ إذ تصل قيمته لنحو 900 دولار أميركي.

Xiaomi Mi Mix 2









انطلقت الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية زياومي، العام الماضي، بإعلانها عن جهاز Mi Mix، وبعد ذلك بعام واحد، أصبح هناك إصدار جديد أكثر تقدماً.

هاتف Mi Mix 2، لا توجد كلمات مناسبة بما فيه الكفاية لوصف هذا الجهاز، وخصوصاً عند النظر في سعره.

الهاتف مصنوع من السيراميك مع إطار من الألومنيوم، ويملك شاشة 5.99 بوصة من نوع IPS بقوة (1080 × 2160 بكسل) والتي تغطي ما يقرب من 81% من الجهة الأمامية لتوفير تجربة تماثل آيفون X.

هذا الهاتف مدعوم بمعالج من نوع Snapdragon 835، بالإضافة إلى 6–8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ لذلك يمكن للهاتف التعامل مع المهام الأكثر تطلباً دون مشاكل تذكر.

قد لا يحتوي هذا الهاتف على إعدادات كاميرا مزدوجة مثل جهاز آيفون X، إلا أن مستشعر 12 ميغابكسل قادر على التقاط بعض اللقطات الرائعة بغض النظر عن وقت النهار. حتى إنه قادر تصوير لقطات 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية؛ لذلك لا توجد مخاوف في هذا الصدد.

الكاميرا الثانوية 5 ميغابكسل يجب أن تكون جيدة بما فيه الكفاية لصور السيلفي.

ومع ذلك، فإن الهاتف الذكي يحتوي على بطارية 3400 ملي أمبير، وهي جيدة بما فيه الكفاية لتستمر طوال اليوم في ظل الاستخدام العادي.

أهم ما يميز هذا الهاتف هو سعره الذي يبلغ 590 دولاراً فقط.

Essential Phone PH-1









أندي روبين، الرجل الذي يعد السبب الرئيسي لوجود نظام التشغيل أندرويد اليوم، يعمل على الهاتف الذكي الذي تم تصميمه وتصنيعه من قِبل شركته الجديدة التي تسمى Essential Products.

الجهاز الجديد يسمى PH-1، وهو جهاز رائع عندما يتعلق الأمر بالتصميم، كما أن لديه إطاراً من التيتانيوم والسيراميك الخلفي الذي يجعل الهاتف أقل عرضة للصدمات.

يتميز الهاتف الذكي بشاشة IPS بمساحة 5.71 بوصة مع دقة (1312 * 2560 بكسل)، وهذا أعلى مما يقدمه آيفون X.

نسبة الشاشة إلى الجسم عالية جداً وتصل إلى 84.9%، وهو أمر مثير للإعجاب بالتأكيد.

الجهاز مدعوم من قِبل المعالج Snapdragon 835 المتطور، إلى جانب 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ليلائم المهام المتعددة.

الشيء الوحيد السلبي في هذا الجهاز هو الكاميرا. فهو لا يقترب من مطابقة أجهزة iPhone 7 Plus، فضلاً عن جهاز آيفون X الجديد. إنه يحتوي على كاميرا مزدوجة 13 ميغابيكسل مزودة بفتحة F / 1.9 تكون متوسطة في أحسن الأحوال.

لذلك، هذا ليس الهاتف الذكي الذي يجب شراؤه إذا ما كانت الكاميرا هي واحدة من أولوياتك العليا. ومع ذلك، يجب أن تكون الكاميرا الثانوية 8 ميغابكسل جيدة بما فيه الكفاية لتصوير السيلفي.

من حيث أداء البطارية، فالجهاز يحتوي على بطارية 3040 مللي أمبير.

على الرغم من ذلك، الهاتف يأتي بسعر 699 دولاراً فقط.

LG G6









آخر الهواتف في هذه القائمة هو الأخ الأصغر لهاتف LG V30 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

رغم أن الإعلان عنه كان في فبراير/شباط 2017، فإن الهاتف لا يزال يحظى بدعم جيد، خصوصاً في ظل تخفيضات الأسعار المتعددة في الشهور الماضية.

يمتلك شاشة IPS بمقاس 5.7 بوصة وبدقة (1440 * 2880 بكسل)، وهي نسبة أعلى من جهاز آيفون X، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم نحو 78.6% وهو ملائم لتصميمه.

عندما يتعلق الأمر بالمقارنة، فهذا الهاتف هو أقل هواتف هذه القائمة، فهو مدعوم بمعالج Snapdragon 821 الخاص بهواتف العام الماضي عموماً، ولكن لديه 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتلبية كل ما تبذلونه من المهام المتعددة.

يملك الهاتف كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل، والتي تتكون من عدسة قياسية وأخرى عريضة الزاوية، بدلاً من العدسة المقربة التي شاهدتها على جهاز آيفون X.

تعمل كاميرا LG G6 بجودة رائعة عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور في حالات الإضاءة المنخفضة. كما أنها قادرة على التقاط الفيديو بتقنية 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية؛ مما يجعلها مفيدة جداً لهواة التصوير المتحرك.

الكامير الأمامية بجودة 5 ميغابكسل وهي ملائمة لصور السليفي بالتأكيد.

البطارية بقوة 3300 مللي أمبير، والتي يجب أن تكون جيدة بما فيه الكفاية لتستمر معك طوال اليوم تحت الاستخدام المعتدل.

وأخيراً، يمكن أن تحصل على اثنين من الهواتف الذكية لهاتف LG G6 بسعر جهاز واحد من آيفون X؛ إذ يكلف الجهاز الواحد 457 دولاراً فقط.