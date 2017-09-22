"مُختلٌّ عقلياً وسيدفع الثمن غالياً".. كيم جونغ: خطاب ترامب ضدنا في مجلس الأمن أشرس إعلان للحرب

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، إن بلاده ستدرس "أعلى مستويات الإجراءات المضادة القوية في التاريخ" ضد الولايات المتحدة؛ رداً على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتدمير كوريا الشمالية بالكامل.



ووصف كيم ترامب بأنه "مختلٌّ عقلياً"، وقال إن تصريحات الرئيس الأميركي "أشرس إعلان للحرب في التاريخ"، واعتبر أن خطاب ترامب بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد أن برنامج بيونغ يانغ النووي هو "المسار الصحيح".



وقال كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن "تصريحاته (ترامب) أقنعتني، دون أن تخيفني أو توقفني، بأن المسار الذي اخترته صحيح وأنه المسار الذي علي اتباعه للنهاية".



وقال كيم أيضاً: "كرجل يمثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونيابة عني وباسم كرامة وشرف دولتي وشعبي ونفسي، سأجعل الرجل الذي يتولى سلطة القيادة العليا في الولايات المتحدة يدفع ثمن خطابه غالياً".

وكان ترامب هدد بتدمير كوريا الشمالية، إذا اقتضيت الضرورة دفاعاً عن بلاده وحلفائها الغربيين، وذلك خلال أول ظهور له بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الفائت.

وأطلق ترامب علي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اسما مستعارًا ووصفه بـ"الرجل الصاروخ الذي يقوم بمهمة انتحارية".

