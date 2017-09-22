قبل انتهاء عطلة الصيف.. إليك وجهات سياحية صاخبة وشبابية

بعيداً عن الوجهات السياحية الأكثر شهرة عالمياً، تشتهر مدن عديدة حول العالم بسحرها الطبيعي وحياتها الصاخبة.

من شلالات نياغرا إلى تايلاند مروراً ببرشلونة، إليك 11 وجهة سياحية تنصح بها النسخة الأميركية من موقع "هاف بوست"، وهي وجهات معتدلة التكاليف، وتستحق زيارتها والاستمتاع بأجوائها الفريدة والشبابية قبل انتهاء العطلة الصيفية.

1- برشلونة - إسبانيا

واحدة من أجمل المدن الإسبانية، مدينة مليئة بالجمال والثقافة والطعام اللذيذ، وتعد كنيسة العائلة المقدسة (ساغرادا فاميليا) أكثر المعالم السياحية زيارة في المدينة. كما يمكنك زيارة مبنى الكازا ميلا الفريد من نوعه هندسياً، أما إذا كنت من مشجعي نادي المدينة بإمكانك أخذ صورة تذكارية مع نافورة كاناليتاس، المكان الذي يحتفل فيه أنصار النادي الشهير.

ويمكن زيارة المتحف الوطني وقوس النصر وبرج أغبار وتمثال كريستوفر كولومبوس.

أما بخصوص الطعام فتناول التاباس والباييّا، فهي أطعمة لذيذة يشتهر بها المطبخ الإسباني.

2- شلالات نياغارا - أونتاريو - كندا

@niagarafallstourism #niagarafalls #niagarafallstourism #hotel #destination #photos #canada #cities www.fallsviewhotel.com www.fallsviewcam.com A post shared by Niagara Falls (@niagarafallstourism) on May 3, 2014 at 8:20am PDT

تُعد هذه البقعة الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة، واحدةً من أروع الأماكن الطبيعية في العالم.

حيث ستستمع بشلالات ضخمة عمرها أكثر من 10000 عام.

3- سان خوسيه - كوستاريكا

KC Hotel San José. Located in Sabana sur district a big business area this hotel is a perfect base for business 📊💵 A post shared by San José, Costa Rica (@sanjosecr101) on Dec 7, 2015 at 12:49pm PST

إن كنت ترغب في رحلة ممتعة بميزانية بسيطة، فإن العاصمة الكوستاريكية أحد أفضل الحلول، حيث بإمكانك أن تقيم في فندق بأقل من 50 دولاراً أميركياً، ستستمتع برؤية الغابات والشواطئ والبراكين، وتقدم بيئة مشجعة لممارسة اليوغا، وتتعرف على الشعب الكوستاريكي الودود.

4- نيوزيلندا





Awesomely timed photo of the moon behind the Sky Tower @hakannedjat A post shared by New Zealand (@travelnewzealand) on Sep 4, 2017 at 12:21pm PDT

وجهة شائعة لقضاء العطلة، تتضمَّن أماكنَ إقامةٍ مناسبة لجميع الأعمار. وتشمل كل مدينة في نيوزيلندا أنواعاً عديدةً ومختلفةً من الجولات السياحية، علاوة على توافر إمكانيات التنقل التي تسمح بالاستمتاع بجمال نيوزيلندا بسهولة. وإذا كانت الجولات السياحية مُكلِّفة للغاية بالنسبة لميزانيتك، يمكنك الاستمتاع بجولات منفردة بالسيارة.



5- دبلن - إيرلندا





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تُعد العاصمة الأيرلندية مكاناً رائعاً للزيارة إذا كنت تود أن تختبر حياة المدينة والثقافة الإيرلندية المُفعَمة بالحياة. ولكن إذا كنت تريد وجهةً هادئةً للاسترخاء ومشاهدة المناظر الخلابة، لن تضطر للسفر بعيداً، إذ يمكنك رؤية مناظر طبيعية رائعة وخلابة في جميع أنحاء هذا البلد المذهل.

6- سان دييغو - كاليفورنيا







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إذا كنت تبحث عن البقاء في طقسٍ دافئ داخل الولايات المتحدة، فإن مدينة سان دييغو هي المكان الأمثل، إذ يمكنك الركض بطول ساحل كاليفورنيا ورؤية المحيط الهادئ. وتُعد مدينة سان دييغو واحدةً من أكثر الأماكن الهادئة التي يمكنك السفر إليها.

ويتميَّز سكان هذه المنطقة بالترحاب واللطف، ربما بسبب أسلوب حياتهم الذي تأثَّرَ بالشواطئ والطعام والطقس الرائع.

7- البندقية - إيطاليا

استمتع بالثقافة والطعام وتجربة ركوب الزورق الرائعة خلال تجوالك في هذه المدينة. ورغم أن الثقافة الإيطالية تتسم بالنشاط والسرعة، فإن هذه المدينة بُنِيَت بطريقةٍ تسمح لك بالاستمتاع بأسلوب الحياة الصاخبة والشعور بالاسترخاء والراحة في الوقت ذاته أيضاً.

8- بانكوك - تايلاند





Bangkok always does look best from above! Thanks a lot to @t.rtmr for these two great shots! Got a shot to share? Tag us with #wonderlustbangkok for a feature! A post shared by Bangkok × Thailand (@wonderlust.bangkok) on Apr 17, 2017 at 11:44pm PDT

9- كيب تاون - جنوب إفريقيا

يقضي معظم الزوار أياماً قليلة في بانكوك المكتظة والتاريخية، ثم يسافرون إلى مدنٍ قريبة لمزيدٍ من الاستمتاع بالطبيعة الساحرة لهذا البلد.





إذا كنت تبحث عن مناظر طبيعية جميلة وثقافة ورحلات سفاري، فإن كيب تاون هي الخيار المناسب لك. وإلى جانب كونها مدينة لها تاريخٌ طويل، فإن كيب تاون جزءٌ من جولات السفاري بين مدنٍ متعددة.

10- البرتغال

Can you hear the relaxing sound of water falling down just by looking at this photo? 😮 [Photo by @joanvendrell] #VisitPortugal #Portugal #travel #Azores #waterfall #nature A post shared by Visit Portugal (@visitportugal) on Sep 20, 2017 at 8:42am PDT

تتميَّز البرتغال بأسلوبِ حياةٍ أقل سرعةً مقارنةً بإسبانيا أو إيطاليا على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، تُعتَبَر تكلفة المعيشة فيها أرخص نسبياً من جيرانها. أضف ذلك إلى التاريخ وفنون العمارة والشواطئ والجمال الذي تقدمه البرتغال.

11- بريغين - النرويج

تشتهر بريغين بلوحات من المباني الخشبية المصطفة على شوارعها، وكذلك الأحياء المُلوَّنة، والمناظر الطبيعية التي تحبس الأنفاس وتستحق زيارتها.

