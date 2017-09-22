قبل انتهاء عطلة الصيف.. إليك وجهات سياحية صاخبة وشبابية

بعيداً عن الوجهات السياحية الأكثر شهرة عالمياً، تشتهر مدن عديدة حول العالم بسحرها الطبيعي وحياتها الصاخبة.
من شلالات نياغرا إلى تايلاند مروراً ببرشلونة، إليك 11 وجهة سياحية تنصح بها النسخة الأميركية من موقع "هاف بوست"، وهي وجهات معتدلة التكاليف، وتستحق زيارتها والاستمتاع بأجوائها الفريدة والشبابية قبل انتهاء العطلة الصيفية.
1- برشلونة - إسبانيا
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واحدة من أجمل المدن الإسبانية، مدينة مليئة بالجمال والثقافة والطعام اللذيذ، وتعد كنيسة العائلة المقدسة (ساغرادا فاميليا) أكثر المعالم السياحية زيارة في المدينة. كما يمكنك زيارة مبنى الكازا ميلا الفريد من نوعه هندسياً، أما إذا كنت من مشجعي نادي المدينة بإمكانك أخذ صورة تذكارية مع نافورة كاناليتاس، المكان الذي يحتفل فيه أنصار النادي الشهير.
ويمكن زيارة المتحف الوطني وقوس النصر وبرج أغبار وتمثال كريستوفر كولومبوس.
أما بخصوص الطعام فتناول التاباس والباييّا، فهي أطعمة لذيذة يشتهر بها المطبخ الإسباني.
2- شلالات نياغارا - أونتاريو - كندا
تُعد هذه البقعة الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة، واحدةً من أروع الأماكن الطبيعية في العالم.
حيث ستستمع بشلالات ضخمة عمرها أكثر من 10000 عام.
3- سان خوسيه - كوستاريكا
إن كنت ترغب في رحلة ممتعة بميزانية بسيطة، فإن العاصمة الكوستاريكية أحد أفضل الحلول، حيث بإمكانك أن تقيم في فندق بأقل من 50 دولاراً أميركياً، ستستمتع برؤية الغابات والشواطئ والبراكين، وتقدم بيئة مشجعة لممارسة اليوغا، وتتعرف على الشعب الكوستاريكي الودود.
4- نيوزيلندا
وجهة شائعة لقضاء العطلة، تتضمَّن أماكنَ إقامةٍ مناسبة لجميع الأعمار. وتشمل كل مدينة في نيوزيلندا أنواعاً عديدةً ومختلفةً من الجولات السياحية، علاوة على توافر إمكانيات التنقل التي تسمح بالاستمتاع بجمال نيوزيلندا بسهولة. وإذا كانت الجولات السياحية مُكلِّفة للغاية بالنسبة لميزانيتك، يمكنك الاستمتاع بجولات منفردة بالسيارة.
5- دبلن - إيرلندا
تُعد العاصمة الأيرلندية مكاناً رائعاً للزيارة إذا كنت تود أن تختبر حياة المدينة والثقافة الإيرلندية المُفعَمة بالحياة. ولكن إذا كنت تريد وجهةً هادئةً للاسترخاء ومشاهدة المناظر الخلابة، لن تضطر للسفر بعيداً، إذ يمكنك رؤية مناظر طبيعية رائعة وخلابة في جميع أنحاء هذا البلد المذهل.
6- سان دييغو - كاليفورنيا
إذا كنت تبحث عن البقاء في طقسٍ دافئ داخل الولايات المتحدة، فإن مدينة سان دييغو هي المكان الأمثل، إذ يمكنك الركض بطول ساحل كاليفورنيا ورؤية المحيط الهادئ. وتُعد مدينة سان دييغو واحدةً من أكثر الأماكن الهادئة التي يمكنك السفر إليها.
ويتميَّز سكان هذه المنطقة بالترحاب واللطف، ربما بسبب أسلوب حياتهم الذي تأثَّرَ بالشواطئ والطعام والطقس الرائع.
7- البندقية - إيطاليا
Вот так идёшь себе, высоко задирая голову, пытаясь рассмотреть и оставить в памяти каждую деталь сказочного города, а кто-то просто спокойненько бельё сушит😆 я то и дело мысленно задавалась вопросом и у мужа вслух раз триста спросила - кааак? ну как они тут живут? восторгаются ли, как мы, каждый день красотой, что их окружает, или принимают как данность и давно не замечают?:) А знаете что, давайте поиграем немножко😉 напишите любую одну (или не одну) вещь, которую, на ваш взгляд, просто необходимо сделать в Венеции, ммм? неважно, были вы там или пока ещё нет, что для вас в этом городе «маст ду»? а я прочту, составлю свой небольшой рейтинг и расскажу, что успели за поездку мы😊 поддержите?:)
استمتع بالثقافة والطعام وتجربة ركوب الزورق الرائعة خلال تجوالك في هذه المدينة. ورغم أن الثقافة الإيطالية تتسم بالنشاط والسرعة، فإن هذه المدينة بُنِيَت بطريقةٍ تسمح لك بالاستمتاع بأسلوب الحياة الصاخبة والشعور بالاسترخاء والراحة في الوقت ذاته أيضاً.
8- بانكوك - تايلاند
يقضي معظم الزوار أياماً قليلة في بانكوك المكتظة والتاريخية، ثم يسافرون إلى مدنٍ قريبة لمزيدٍ من الاستمتاع بالطبيعة الساحرة لهذا البلد.
9- كيب تاون - جنوب إفريقيا
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إذا كنت تبحث عن مناظر طبيعية جميلة وثقافة ورحلات سفاري، فإن كيب تاون هي الخيار المناسب لك. وإلى جانب كونها مدينة لها تاريخٌ طويل، فإن كيب تاون جزءٌ من جولات السفاري بين مدنٍ متعددة.
10- البرتغال
تتميَّز البرتغال بأسلوبِ حياةٍ أقل سرعةً مقارنةً بإسبانيا أو إيطاليا على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، تُعتَبَر تكلفة المعيشة فيها أرخص نسبياً من جيرانها. أضف ذلك إلى التاريخ وفنون العمارة والشواطئ والجمال الذي تقدمه البرتغال.
11- بريغين - النرويج
تشتهر بريغين بلوحات من المباني الخشبية المصطفة على شوارعها، وكذلك الأحياء المُلوَّنة، والمناظر الطبيعية التي تحبس الأنفاس وتستحق زيارتها.