قبل انتهاء عطلة الصيف.. إليك وجهات سياحية صاخبة وشبابية

We could never get tired of this view😍Big thanks to @markevocativ for sharing this photo with the world! Tag us with #wonderlustbarcelona for us to share your shots too. #barcelona #barcelonablogger #barcelonacity #barcelonalife #barcelonanow #barcelonatodo #cityofbarcelona #igersbarcelona #onlybarcelona #passionpassport #roamtheplanet #spain #theglobewanderer #visitbarcelona #wonderlust #wonderlustbarcelona #wonderlustmagazine

A post shared by Barcelona × Spain (@wonderlust.barcelona) on Sep 16, 2017 at 7:07am PDT