يتناولها في المنزل أم المدرسة؟ هذه مواصفات وجبة الإفطار المثالية للطفل

ربما تحتارين مع قدوم المدارس حول الوجبة المثالية والصحية لطفلك، والوقت الأمثل لتناولها، إذا كان في البيت أم المدرسة.

وقد أكدت الغرفة الاتحادية الألمانية للأطباء، على أهمية أن يتناول الطفل وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، كي لا يعاني من ضعف التركيز والشعور بالتعب سريعاً.

وأوضح الأطباء أنه من المثالي أن يتناول الطفل في المنزل وجبة إفطار تتألف من الحليب ومنتجاته، وخبز الحبوب الكاملة، والخضراوات، والفواكه، والموسلي.

وذلك لإمداد الجسم بكل العناصر الغذائية المهمة، كالبروتينات والدهون والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

وبخلاف ذلك، لا تعد شطيرة المربى وجبة إفطار مثالية؛ لأنها تمد الجسم بالطاقة لفترة قصيرة فقط من ناحية، وتكاد لا تحتوي على فيتامينات ومعادن من ناحية أخرى.

وكي يستفيد الجسم من هذه العناصر، ينبغي أن تستغرق وجبة الإفطار مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

لذا ينبغي الاستيقاظ مبكراً وتحضير وجبة الإفطار بشكل جذاب، لتشجيع الطفل على تناول الطعام، مع الاهتمام بتناول الطعام معاً، وفي أجواء يسودها الهدوء والدفء الأسري.

ومن المثالي أيضاً أن يصطحب الطفل معه وجبة إفطار ثانية ليتناولها في المدرسة، ليتجنَّب انخفاض تركيزه، وتتألف هذه الوجبة من شطيرة من الحبوب الكاملة والجبن، مع ثمار فاكهة وخضراوات طازجة.