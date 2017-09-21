وصفه بأنه واحد من أعظم القصور في العالم.. شاهد الإعصار يدمر منزل ترامب الفخم في جزيرة بالكاريبي

تسبب إعصار إيرما في دمار كبير بأجزاء من منزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، الذي تقدر قيمته بـ16.5 مليون دولار، وكان الإعصار قد خلف دماراً واسعاً في الأنفس والممتلكات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي يكشف عنها للمرة الأولى أظهرت دماراً واسعاً بالمنزل الفخم للرئيس الأميركي، الذي يطل على البحر في جزيرة سانت مارتين التابعة لفرنسا بمنطقة الكاريبي التي ضربها الإعصار بسرعة رياح بلغت 225 ميلاً في الساعة، أي 363 كيلومتراً في الساعة.

وأظهرت الصور دماراً في المنزل الشاطئي الضخم، حيث سقطت بعض الأشجار والنخيل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والشبابيك، إلى جانب تلوث مسابح المنزل الموزعة على مساحة 5 أفدنة.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه "واحدة من أعظم القصور في العالم"، ويشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.

وتسبب الإعصار بدمار كبير في منازل المنتج الفاخر، حيث تعرض 95% من المباني في الجزيرة لأضرار هيكلية خطيرة.