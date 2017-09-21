"أصبح صديقاً لي".. ترامب يشيد بأردوغان ويثني على زعامته لتركيا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بالصديق رغم التوتر بين البلدين بسبب مسؤولي أمن أتراك شاركوا في عراك بالشارع مع محتجين أثناء زيارة لواشنطن في مايو/أيار.

وخلال اجتماع على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أثنى ترامب على زعامة أردوغان في تركيا، وقال إن أردوغان "أصبح صديقاً لي". وقال: "أعتقد الآن أننا أقرب إلى بعضنا من أي وقت مضى".

واستغرق اللقاء بين الزعيمين، في أحد فنادق نيويورك، قرابة ساعة.

وشارك في اللقاء عن الجانب التركي، وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ومدير المخابرات هاكان فيدان، وسفير تركيا لدى واشنطن سردار قليج، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن.

وكان 11 شخصاً قد أصيبوا فيما وصفه قائد شرطة واشنطن بأنه هجوم وحشي على متظاهرين مسالمين خارج مقر إقامة السفير التركي. وألقت تركيا باللوم في العنف على مجموعات مرتبطة بالمسلحين الأكراد الذين يشنون حملة مسلحة ضد الدولة في جنوب شرق تركيا.