أنفقت لتظهر في Ocean's Eight.. مقابل ماذا مثَّلت أوليفيا مون مع ريهانا وساندرا بولوك؟

حتى تظهر في فيلم "Ocean's Eight"، كان على الممثلة الأميركية أوليفيا مون أن تدفع من مالها الخاص، بحسب موقع 20 minutes الفرنسي.

ومن المُقرَّر أن تشارك الممثلة في النسخة النسائية من فيلم "Ocean's Eight"، ولكن كما أوضحت لمذيعة الراديو جوليا كونينغهام على راديو "إنتيرتينمنت ويكلي"، لا تتوقَّع أن تظهر في كل مشهد من الفيلم.

وقالت أوليفيا: "أنا لست حقاً في Ocean's Eight؛ بل كان لدي ظهور قصير فيه". ومع أن مدة ظهورها في الفيلم من الممكن أن تكون قصيرة، دفعت النجمة ثمن أدائها في الفيلم.

وكما أشارت خلال المقابلة، فإنها سُئلت كثيراً عن الفيلم في المقابلات التي أُجرِيَت معها مؤخراً، وكان عليها أن تعترف، بحسب موقع E! News الأميركي.

وقالت: "لقد كلفتني المشاركة في فيلم Ocean's Eight المال. كما دفعت الكثير من المال لأنشر أنني لست بطلةً في الفيلم"؛ إذ كان لديها فقط ظهورٌ قصيرٌ فيه، على حد قولها.

ووفقاً لأوليفيا، قالت إنَّها سوف تظهر في مشهد حفل الـ"ميت غالا" بالفيلم. وكما هو العرف بالحدث السنوي الذي يُقام في مايو/أيار، يأتي المشاهير من جميع أنحاء هوليوود لحضور الحفل مرتدين أكثر الأزياء مواكبة للموضة، وهذا ما فعلته أوليفيا.

وتتذكَّر أوليفيا تعليمات فريق الفيلم: "قالوا لي: تألقي كما تتألقين. فحصلت على الثوب... وما إلى ذلك، ثم قدمت الفواتير؛ لأنَّني (جزء من الفيلم الخاص بكم)، ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال هذه المرة".

وأضافت: "قالوا لي: لا، الفواتير ستدفعينها أنتِ". وعلى الرغم من أنَّ أوليفيا كان عليها أن تتخلى عن بعض المال من أجل فستان من أحد مصممي الأزياء، فإن أوليفيا وجدت جانباً مشرقاً في الأمر.

وقالت أوليفيا: "سأذهب معهم إلى مأدبة اللقاءات الصحفية. فطالما أستطيع أن أمضي وقتاً مع فريق عملٍ مثل هذا، فسأكون متحمسة مثل الجميع".

وتشارك في الفيلم مجموعةٌ من أكبر النجوم مثل ساندرا بولوك، وكيت بلانشيت، وسارة بولسون، وريهانا، وميندي كالينج. وعلى الرغم من تشكيك بعض النقاد في نجاح نسخة من الفيلم ببطولة نسائية بالكامل، كان لدى أوليفيا بعض الكلمات التي توجهها للمتشائمين.

قالت: "إنه أمرٌ مثيرٌ للضيق للغاية عندما تكون هناك مخرجة أو فيلم من بطولة امرأة، ويقولون: لديكِ فرصة واحدة أخيرة". وترد أوليفيا: "لا، هذا ليس صحيحاً".