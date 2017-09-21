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شاهد.. طائرة تحترق في إسطنبول لدى محاولتها الهبوط في مطار أتاتورك

 |  الأناضول
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تحطمت طائرة ركاب خاصة، مساء الخميس 21 سبتمبر/أيلول، في مطار أتاتورك الدولي أثناء الهبوط، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية وإيقاف جميع الرحلات.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" بأن الطائرة تحطمت بينما كانت تهبط، وخرجت من المدرج ثم اشتعلت فيها النيران. ولا توجد معلومات بعد عن مزيد من الخسائر.

وكانت سلطات مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول قد أعلنت عن اندلاع حريق بطائرة خاصة لدى خروجها عن مسارها، وأن قوات الدفاع المدني تسارع إلى إطفائها.

وأوضحت السلطات أن الحركة الجوية في المطار قد توقفت بعد سقوط الطائرة لدى محاولتها الهبوط في المطار، وعادت الحركة للعمل بعد تدخل قوات الدفاع المدني.

 

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