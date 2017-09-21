شاهد.. طائرة تحترق في إسطنبول لدى محاولتها الهبوط في مطار أتاتورك

تحطمت طائرة ركاب خاصة، مساء الخميس 21 سبتمبر/أيلول، في مطار أتاتورك الدولي أثناء الهبوط، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية وإيقاف جميع الرحلات.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" بأن الطائرة تحطمت بينما كانت تهبط، وخرجت من المدرج ثم اشتعلت فيها النيران. ولا توجد معلومات بعد عن مزيد من الخسائر.

MORE — Private jet burst into flames after veering off the runway upon landing at Istanbul's Atatürk airporthttps://t.co/hHhsKuEweO pic.twitter.com/W120UANX25 — DAILY SABAH (@DailySabah) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت سلطات مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول قد أعلنت عن اندلاع حريق بطائرة خاصة لدى خروجها عن مسارها، وأن قوات الدفاع المدني تسارع إلى إطفائها.

اندلاع حريق بطائرة خاصة لدى خروجها عن مسارها في مطار أتاتورك الدولي بمدينة#إسطنبول والدفاع المدني يسارع لإطفائها pic.twitter.com/nVKSbguPav — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضحت السلطات أن الحركة الجوية في المطار قد توقفت بعد سقوط الطائرة لدى محاولتها الهبوط في المطار، وعادت الحركة للعمل بعد تدخل قوات الدفاع المدني.

#عاجل: وقف الحركة الجوية في مطار أتاتورك الدولي في مدينة #إسطنبول بعد سقوط طائر خاصة لدى محاولتها الهبوط في المطار — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧