شاهد.. طائرة تحترق في إسطنبول لدى محاولتها الهبوط في مطار أتاتورك

تحطمت طائرة ركاب خاصة، مساء الخميس 21 سبتمبر/أيلول، في مطار أتاتورك الدولي أثناء الهبوط، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية وإيقاف جميع الرحلات.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" بأن الطائرة تحطمت بينما كانت تهبط، وخرجت من المدرج ثم اشتعلت فيها النيران. ولا توجد معلومات بعد عن مزيد من الخسائر.

MORE — Private jet burst into flames after veering off the runway upon landing at Istanbul's Atatürk airporthttps://t.co/hHhsKuEweO pic.twitter.com/W120UANX25

— DAILY SABAH (@DailySabah) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧