بلومبرغ تعود لإطلاق شبكة إعلامية عربية انطلاقاً من الرياض بعد فشل مشروعها مع الأمير الوليد بن طلال

ستدخل "بلومبرغ" مجال الأخبار المالية باللغة العربية، إذ أعلنت المجموعة الإعلامية توقيعها لصفقة لمدة 10 سنوات مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، لإطلاق قناة "بلومبرغ العربية".

ووفقاً لبيان المجموعة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، تبلغ قيمة الاتفاق 9 ملايين دولار (أو ما يعادل 33.75 مليون ريال سعودي) للرخصة سنوياً، وستمول المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المشروع من مصادرها الذاتية.

الاتفاقية بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وبلومبرغ تشمل شبكة تلفزيونية وإذاعية تعمل على مدار الساعة، وبوابة رقمية متكاملة، ونشر مجلة "بلومبرغ بزنس ويك" باللغة العربية.

يذكر أن بلومبرغ قد تعاقدت منذ سنوات على إطلاق قناة العرب الإخبارية بالتعاون مع الأمير السعودي الوليد بن طلال انطلاقاً من البحرين، لكن عاني مشروعهما من التوقف لعامين بسبب إصدار السلطات البحرينية -بدعم سعودي- أمراً بوقف بث القناة من المنامة.

ومن المتوقع أن يكون مقر القناة التلفزيونية في الرياض، مع أستوديوهات في دبي ومدن أخرى بالمنطقة، حسبما قال محمد العمر، المدير العام للشركة السعودية للنشر المتخصص، وهي إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في تصريحات لـCNN.

وتوقع العمر إطلاق الشبكة خلال عام، ورجّح إطلاق الموقع الإلكتروني والمجلة في غضون 6 أشهر.

وستدير المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق القناة التلفزيونية بدعم من بلومبرغ.

وقال العمر لـCNN: "هذه أول (مبادرة) لنا في مجال التلفزيون، وسنحتاج دعم خبرائنا". مضيفاً: "سنعمل دائماً للتعاون معاً لخلق أفضل منصة (لأخبار) التمويل والأعمال باللغة العربية".

وأضاف: "بلومبرغ العربية ستكون منصة مهنية.. للجمهور المستهدف الذي يسعى للحصول على الصحافة ذات الجودة العالية والحقائق الموثقة بشكل جيد حول الأعمال والاقتصاد".