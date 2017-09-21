كتاب دراسي في السعودية: كائن فضائي صاحب الملك فيصل أثناء توقيعه على ميثاق الأمم المتحدة

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية التي تدرس في المدارس السعودية، ويظهر فيها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز أثناء توقيعه على ميثاق الأمم المتحدة وبجواره الشخصية الخيالية يودا، وهو أحد أبرز الأبطال في سلسلة أفلام "حرب النجوم".

وأثارت الصورة سخرية كبرى وموجة من الاحتجاجات أدت إلى سحب النسخ من الأسواق والاعتذار عن الخطأ الفادح.

#وزير_التعليم:



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تأسف الوزارة على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة بمقرر الدراسات الاجتماعيات والوطني . pic.twitter.com/XLEayR9ys3 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعرب وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المقرر المذكور.

العيسى:

بدأنا بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة.. وشكلنا لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال العيسى في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية"، وأضاف: "بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله".

بعد سحب التعليم تسحب نسخ مسيئة في أحد المقررات ، مطالبات تربوية بمراجعة شاملة للمقررات .

.#السعودية #التعليم

. pic.twitter.com/H5zhe69UG2 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان الملك فيصل وقع على ميثاق تأسيس الأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقد في مدينية سان فرانسيسكو الأميركية عام 1945.