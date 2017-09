بعد 15 عاماً من قيام أنجلينا جولي بالدور.. هل تنجح أليشيا فيكاندر في تجسيد لارا كروفت؟.. شاهد التريلر

أعادت هوليوود إحياء شخصية لارا كروفت، بطلة لعبة الفيديو الشهيرة Tomb Raider ، التي جسدتها من قبلُ الممثلة الأميركية أنجلينا جولي في فيلمين منفصلين، عُرض الأول منهما عام 2001، وتلاه الآخر عام 2003.

وشاركت شركة إنتاج Warner Bros الكليب الدعائي الأول للعمل، الذي تقوم الممثلة الأميركية الشابة أليشيا فيكاندر، البالغة من العمر 28 عاماً، ببطولته.

وهي تجسد شخصية لعبة الفيديو الشهيرة بتناسق جسدها حد الكمال، وضفيرتها الطويلة الجذابة، والتي ستحل محل الفاتنة جولي؛ لبعث الشخصية النسائية التي أصبحت رمزاً للبطولة والجمال والذكاء مجتمعة، مطلع الألفية الجديدة، ويعتبر الفيلم قفزة نوعية في مشوار فيكاندر الفني القصير.

Tomb Raider: The Movie vs. The Game pic.twitter.com/oifWDn4aIE

— alicia vikander (@badpostalicia) September 20, 2017