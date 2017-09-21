هل هو تمهيد لحضور النساء مباريات كرة القدم؟ جدل حول قرارٍ يسمح للنساء بحضور فعاليات اليوم الوطني في السعودية

"أشعر باقتراب اليوم الذي تتمكن فيه السيدات من مشاهدة فرقهن الرياضية المفضلة في الملاعب الرياضية"، بهذه الكلمات تلخص سارة حكيم، وهي فتاة سعودية تعمل مترجمة، فرحتها لقرار السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية، للمرة الأولى.

القرار لم يسمح بحضور المباريات الرياضية، ولكنه اقتصر على السماح للعائلات بالدخول لاستاد الملك فهد الرياضي بالعاصمة السعودية (الرياض) لحضور حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني، الذي يصادف يوم 23 سبتمبر/أيلول 2017.

إلا أن هذا القرار رفع سقف الطموح لدى السعوديات للسماح لهن مستقبلاً بحضور المباريات الرياضية، الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل في مناسبات عدة.

فرحة

وعبرت عدد من النساء عن فرحتهن لدخولهن إلى ملعب رياضي للمرة الأولى، ولكنهن ما زلن ينتظرن قرار السماح لهن بحضور مباريات كرة القدم، أسوة بالرجال.

وتأتي تلك الخطوة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها المجتمع السعودي.

وتقول سارة لـ"هاف بوست عربي": "قد نحتاج لبعض الوقت لكي يتم السماح لنا بمشاهدة المباريات عبر مدرجات الملاعب الرياضية، إلا أن قرار السماح للعوائل بدخول الاستاد، يعد خطوة هامة نحو فتح الباب لذلك".

وأشارت إلى أن قراراً من هذا النوع في حاجة إلى مزيد من التجهيزات بالملاعب لتكون ملائمة لحضور النساء.

تنسيق عبر تويتر

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات اليوم الوطني.

وكانت هيئة الترفيه قد راسلت هيئة الرياضة عبر تويتر، مشيرةً إلى أنها ستحتفل بالفعالية في استاد الملك فهد، مستفسرةً عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.

وردَّت الهيئة العامة الرياضة مرحِّبةً بحضور النساء، عبر تغريدة أخرى على "تويتر"، وقد أعلن حساب روزنامة الترفيه والمخصص لفعاليات هيئة الترفيه، بدوره، عن موعد الفعالية، موضحاً أنها ستقام بعد صلاة العشاء وأن الدخول لها مجاني.

منزعجون

وقد أثار القرار الجديد حفيظة المتدينين في المجتمع السعودي، واصفين الملاعب الرياضية بأنها ليست ملائمة لحضور النساء، محذرين في الوقت ذاته من أن حضور النساء قد يسهم في تأجيج مظاهر التحرش بهن، وذلك بحسب التغريدات التي انتشرت في موقع التواصل تويتر.

#السماح_للعوائل_دخول_الملاعب المرأه مكانها بيتها اقول على زق انت واياه. — ن. (@nii_5_) April 5, 2014

وثار جدل بين مؤيدي ومعارضي القرار، ظهر في وسم #السماح_للعوائل_دخول_الملاعب؛ إذ علق أحد المعارضين قائلاً: "المكان غير مناسب لحضور الشباب، فما بالك بالعوائل! فالمنطقة مزدحمة والطرق المجاورة مقفلة"، واصفاً القرار بأنه "اختيار غير موفق".

فردَّ حساب يدعى "صَنْدِرِيلا".

والله احترموا نفسكم واقعدوا ولا تتحرشون بأحد وما يكون فيها سلبيات بالعكس دخل الدوله بيزيد ويزيد عدد الحضور 😒✋ #السماح_للعوائل_دخول_الملاعب — صَنْدِرِيلا ١١٩:١٤ (@cool_hoho) October 17, 2014

لما تقضون ع الفقر والبطاله ..ناقشوا مثل هالقرارات #السماح_للعوائل_دخول_الملاعب — Mariam (@MnY1222) July 4, 2014

هكذا سيتم منع التحرش

وفي هذا السياق، استبعد المحلل الرياضي سعود اليامي حدوث ظواهر سلبية نتيجة السماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الرياضي لحضور حفل بمناسبة اليوم الوطني؛ لأن الاستاد الرياضي سيكون حافلاً بالأماكن المخصصة للنساء، ولا مجال لحدوث اختلاط بين الجنسين، حسب قوله.

وعن إمكانية حضور المباريات، قال اليامي لـ"هاف بوست عربي": "لم يصدر حتى الآن أي قرار حول السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية، لمشاهدة المباريات الرياضية، فقط تم السماح لهن بحضور أوبريت غنائي بمناسبة اليوم الوطني، حيث سيقام الحفل في ملعب رياضي بدلاً من المسرح؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للتفاعل مع اليوم الوطني للمملكة الذي يصادف يوم 23 سبتمبر/أيلول".