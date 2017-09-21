بلقيس تتلقى ردّاً صادماً من زوجها بعد أن عبَّرت عن حبها له

اتصلت المغنية بلقيس بعدد من أفراد أسرتها؛ للتعبير لهم عن حبها، وتفاوتت ردود فعلهم بعد تلقيهم هذه المكالمة، خاصةً زوجها الذي جاء رد فعله صادماً.











الاتصال الذي أذاعته مباشرةً المغنية اليمنية عبر برنامج سناب شات، افتتحته بمكالمة لوالدها الملحن الشهير أحمد فتحي، وأخبرته بأنها تفتقده وتحبه، وما إن سمع ذلك والدها حتى قال لها: "وأنا أموت فيكِ"، كما اتصلت بشقيقتها وكان رد فعلها مشابهاً لوالدها.

أما حينما اتصلت بزوجها سلطان، وأخبرته بأنها تحبه، فكان ردُّ فعله صادماً، حيث ظن أنها ليست بخير أو تريد أن تطلب منه شيئاً.

بلقيس ظلت تضحك خلال المكالمة وتسأله: "أقول لك أحبك.. ألن تردَّ عليَّ؟!"، فكان ردُّه: "ماشي"، فطِنت وقتها إلى أنه ربما يكون في اجتماع عمل.

