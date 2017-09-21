دبي تحتجز زوج "باربي".. النسخة الآدمية من "كين" يفكر في التحول الجنسي

"لم يتعرفوا عليه "، فعلى مر السنين أنفق رجل برازيلي نحو 540 ألف دولار أميركي على عمليات التجميل لتغيير شكل وجهه بالكامل؛ ليصبح في النهاية شبيهاً بالدمية "كين" أقدم صديق للدمية الشهيرة باربي.

ولكن يبدو أن كثرة تغييره شكل وجهه أوقعته في مشكلة بإحدى الدول العربية، التي يبدو أنه لم تسمع -لحسن حظه- بعدُ أنه ينوي أيضاً تغيير جنسه وليس شكله فقط.

رودريغو ألفيس، الذي اشتهر بكونه النسخة الآدمية من الدمية كين، زعم أنه واجه مشكلةً عندما وصل إلى دبي؛ إذ كشف لموقع صحيفة Daily Mail البريطانية عن احتجازه في المطار بسبب صورته بجواز سفره.







via GIPHY

والسبب في ذلك، أن وجه الرجل، البالغ من العمر 34 عاماً والمهووس بعمليات التجميل، مختلفٌ تماماً عن الصورة الموجودة في جواز سفره؛ مما وضعه في مواجهة بعض الصعوبات بدبي مدة 3 ساعات، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عودته فوراً إلى المملكة المتحدة من حيث أتى.

ونظراً إلى أسلوب حياته الحافل بالأسفار، اعتاد رودريغو الترحال في السابق، إلى أن واجهته هذه المشكلة عندما اتجه إلى الإمارات لحضور حفل افتتاح فندقٍ فاخرٍ جديد، ولكنه اضطر إلى الانتظار 3 ساعات حتى يُسمح له بالدخول.

لهذا السبب سيتحول جنسياً

وقبل يومٍ من واقعة احتجازه، كان رودريغو قد أعلن نيته إجراء عملية تحوُّل جنسي، معترفاً بأنه يفكر في التحول الجنسي؛ حتى لا يصبح رجلاً عجوزاً مترهلاً.

وكشف لـ Daily Mail إنه يفكر في أن يحذو حذو كاتلين جينر (زوج والدة كيم كاردشيان سابقاً) والتي خضعت لعملية تغيير الجنس أوائل العام الجاري 2017 في سن السابعة والستين.







via GIPHY

وأضاف رودريغو: "أنا سعيد للغاية؛ لكوني رجلاً الآن، ولكني لا أريد أن أصبح رجلاً عجوزاً مترهلاً.

سأفعل ما فعلته كاتلين جينر"زوج أم كيم كارداشيان الذي تحول من رجل إلى امرأة" عندما أصل إلى أواخر الخمسينيات من عمري، ربما أُفضِّل أن أكون امرأة عجوزاً مثيرة لا رجلاً عجوزاً مترهلاً".

شعر مستعار









وأعلن رودريغو أيضاً أنه سيقصُّ شعره من أجل عملٍ خيري؛ إذ سيتبرَّع بشعره الأشقر لجمعيةٍ خيرية لعلاج سرطان الأطفال؛ من أجل صنع شعر مستعار للأطفال الذين يصارعون المرض.

وقال: "قرَّرت ترك شعري ينمو حتى أتبرع به للأطفال مرضى السرطان، ليتمكَّنوا من صنع شعر مستعار لهم باستخدامه".

هذا هو الجزء الطبيعي المتبقي!

وظهر رودريغو في دائرة الضوء عندما كشف عن رغبته في أن يصبح النسخة الآدمية من الدمية كين بمساعدة الكثير من جراحات التجميل.

ووصف رودريغو، مؤخراً، المدى الذي وصل إليه جراء العدد الكبير من العمليات التي خضع لها؛ عندما أكد لبرنامج تلفزيوني إيطالي أن الجزء الوحيد الطبيعي في جسمه بالكامل هو رجولته، وأنه ربما يفكر في تغيير جنسه يوماً ما.

وفي حديثٍ سابق له مع ذات الصحيفة ، قال رودريغو: "يوماً ما عندما أتقدَّم في العمر، ربما أخضع لعملية تحوُّل جنسي وأصبح باربي".

