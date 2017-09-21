"ابقَ بجانبي".. قصة حب "عمر" و"دفنا" بطلَي "حب للإيجار".. هذه تفاصيلها

بعد نجاح مسلسلهما معاً "حب للإيجار"، يصور الثنائي التركي باريش أردوتش المعروف بـ"عمر" وإلتشين سانجو المعروفة بـ"دفنا"، فيلماً جديداً بعنوان "ابقَ بجانبي".

وقالت الصحافة التركية إن باريش يسعى إلى إنقاص وزنه؛ حتى يتلاءم جسمه مع الدور الجديد الذي سيؤدّيه في الفيلم.

Uykulu Mito çekim arasında böyle sıkıştırılır.. 🐶💞 @elcinsangu #yanımdakalfilm #aktörköpekmithril #jackrussell #jackrusselterrier #instajack #jackrussellsofig #sleepydog #elcinsangu A post shared by Hâfi Ersen Akbaş (@ersenakbas) on Sep 21, 2017 at 5:16am PDT

ومن جهتها، تخلت إلتشين عن لون الشعر البرتقالي الذي كان يميزها؛ إذ كانت تسمى الفتاة البرتقالية، وجعلت لون شعرها أشقر.

#Repost @elcinsangu ・・・ On 'set' tember 🖖🏼 A post shared by Yanımda Kal (@yanimdakalfilm) on Sep 12, 2017 at 9:21am PDT

ويُنتظر أن يُعرض الفيلم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد بدء التصوير في شهر أغسطس/آب 2017.

#Repost @nolsee ・・・ Konuşmam... A post shared by Yanımda Kal (@yanimdakalfilm) on Sep 6, 2017 at 9:37am PDT

وتأخر التصوير بسبب عدم الوصول إلى قرار بشأن دور البطولة النسائي، بعد أن انخفض عدد المرشحات إلى اثنتين؛ هما فهرية أفجان المعروفة بشخصية "نجلا" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" وألشين سانجو.

A post shared by Şenol Sönmez (@nolsee) on Sep 6, 2017 at 5:03am PDT

ووقع اختيار باريش على الأخيرة بناء على طلب من شركة الإنتاج.

Şunun şurasında 23 üne ne kaldı ki🙏🏻❤️😀 A post shared by Şenol Sönmez (@nolsee) on Sep 17, 2016 at 6:45am PDT

وبدأ باريش بنشر صور من تصوير الفيلم السينمائي عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği, ‘Yanımda Kal' filminin başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç çekimler için kamera karşısına geçti. #YanımdaKalFilm #ElçinSangu #BarışArduç A post shared by Yanımda Kal (@yanimdakalfilm) on Sep 3, 2017 at 8:50am PDT

أصبحت النجمة التركية إلتشين سانجو -الفتاة البرتقالية كما يطلق عليها- وجهاً محبباً لكل الجمهور في تركيا والوطن العربي، بعد أن حققت نجاحات بتركيا خلال سنوات قليلة، وذلك خلال عدد من الأعمال الدرامية التي شاركت فيها أوسم النجوم في تركيا.

وتعيش الممثلة قصة حب منذ 5 سنوات مع رجل الأعمال التركي يونس أوزديكان. ولا يحب الثنائي أن يظهر أمام عدسات الباباراتزي؛ إذ ينسحب أوزديكان من أي مكان توجد به الصحافة.

ويرتبط الفنان التركي باريش بالممثلة جوبسا أوزاي، التي تكبره سنّاً، وبدأت علاقتهما خلال تمثيلهما معاً في مسلسل "دليهة" التركي سنة 2014.