"ابقَ بجانبي".. قصة حب "عمر" و"دفنا" بطلَي "حب للإيجار".. هذه تفاصيلها

بعد نجاح مسلسلهما معاً "حب للإيجار"، يصور الثنائي التركي باريش أردوتش المعروف بـ"عمر" وإلتشين سانجو المعروفة بـ"دفنا"، فيلماً جديداً بعنوان "ابقَ بجانبي".
وقالت الصحافة التركية إن باريش يسعى إلى إنقاص وزنه؛ حتى يتلاءم جسمه مع الدور الجديد الذي سيؤدّيه في الفيلم.
ومن جهتها، تخلت إلتشين عن لون الشعر البرتقالي الذي كان يميزها؛ إذ كانت تسمى الفتاة البرتقالية، وجعلت لون شعرها أشقر.
ويُنتظر أن يُعرض الفيلم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد بدء التصوير في شهر أغسطس/آب 2017.
وتأخر التصوير بسبب عدم الوصول إلى قرار بشأن دور البطولة النسائي، بعد أن انخفض عدد المرشحات إلى اثنتين؛ هما فهرية أفجان المعروفة بشخصية "نجلا" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" وألشين سانجو.
ووقع اختيار باريش على الأخيرة بناء على طلب من شركة الإنتاج.
وبدأ باريش بنشر صور من تصوير الفيلم السينمائي عبر حسابه الخاص على إنستغرام.
أصبحت النجمة التركية إلتشين سانجو -الفتاة البرتقالية كما يطلق عليها- وجهاً محبباً لكل الجمهور في تركيا والوطن العربي، بعد أن حققت نجاحات بتركيا خلال سنوات قليلة، وذلك خلال عدد من الأعمال الدرامية التي شاركت فيها أوسم النجوم في تركيا.
وتعيش الممثلة قصة حب منذ 5 سنوات مع رجل الأعمال التركي يونس أوزديكان. ولا يحب الثنائي أن يظهر أمام عدسات الباباراتزي؛ إذ ينسحب أوزديكان من أي مكان توجد به الصحافة.
ويرتبط الفنان التركي باريش بالممثلة جوبسا أوزاي، التي تكبره سنّاً، وبدأت علاقتهما خلال تمثيلهما معاً في مسلسل "دليهة" التركي سنة 2014.