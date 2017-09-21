بالصور: ارتدته 6 مدعوات بالصدفة.. "كارثة فستان" حوّلت حفل زفاف إلى ذكرى لا تنسى

في صدفة غريبة من نوعها، حضرت 6 سيدات مدعوات إلى حفل زفاف أقيم في سيدني بأستراليا، وهن يرتدين الفستان ذاته.. نعم، الفستان ذاته بلون واحد أيضاً!









هذا الموقف الذي يعتبر "كارثة" بالنسبة للسيدات، حسب وصف صحيفة Independent البريطانية، تحوّل إلى مصدر للبهجة في حفل صديقة السيدات الـ6، اللاتي التقطن صورة تذكارية جميلة، شاركتها إحداهن على صفحة متجر Forever New الذي يبيع الفستان تحت مصنفDebbie Lace pencil Dress ويبلغ ثمنه 159.99 دولار أميركي.









وكتبت السيدة التي شاركت المتجر الصورة المرحة معلقةً: "عليكم البدء بأخذ بيانات زبوناتكن، والتأكد من أنهن لن يحضرن الحفل ذاته".

وأضافت: "نحن لسن وصيفات العروس.. فقط مدعوات.. أعتقد أنني أستحق هدية من المتجر لإعلاني المجاني هذا".

وتراوحت التعليقات على المنشور بين من اعتقد أن الموقف "سيئ جداً"، فيما قال آخر إن هذه الصدفة ستجعل من هذا الزفاف ذكرى لا تنسى.

وتساءل آخرون فيما إذا كان هناك تخفيض كبير على سعره أغرى المشتريات.

