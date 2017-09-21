مهرجان فني بنكهة الماضي: سيمون وعلي حميدة وعلاء عبدالخالق على المسرح مجدداً.. هذه تفاصيل الحفل المنتظر

كشف مؤتمر أقامته وكالة الأهرام المصرية للإعلان، عن حفل جديد يتم التحضير له، سيظهر فيه أبرز نجوم الثمانينيات والتسعينيات بمصر.

ومن المقرر أن يضم الحفل، الذي يحمل اسم "cassette stars music festival" وسيقام باستاد القاهرة، أكثر من 20 فناناً اشتهرت أسماؤهم خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، بحسب موقع "إعلام".

وتم الكشف عن الحفل المنتظر والذي سيقام في 1 ديسمبر/كانون الأول، خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته وكالة الأهرام للإعلان.

‌وحضر المؤتمر عدد من نجوم الغناء في تلك الفترة؛ مثل: علاء عبد الخالق، وسيمون، ومنى عبد الغني، وعلي حميدة، وحسن عبد المجيد، وحسام حسني، وإسماعيل البلبيسي، وحنان، وخالد منيب، وداليا، وغيرهم، بحسب موقع Paparazzieg.

كما اشترك كل من منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق، وحنان، وفريق "الأصدقاء"، في تقديم أغنية "الحدود" معاً خلال المؤتمر، والتي اشتهرت في فترة التسعينيات، كما قاموا بالتوقيع للحضور.

إذا كنتم تريدون معرفة كيف كانت الأغاني في فترة التسعينيات والثمانينيات، فألقوا نظرة على هذه الأغاني.























