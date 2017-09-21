ما سر ظهور مهند مع عارضة حسناء من Victoria's Secret؟ وهذه صورتها

تحدث الممثل التركي، كيفانك تاتليتوغ، عن خططه المستقبلية سواء في عالم الفن أو حياته الشخصية.

وقال تاتليتوغ، إنه ظهر في الإعلان الأخير لشركة Mavi للملابس، برفقة عارضة أزياء إنجليزية من شركة فيكتوريا سيكريتس اسمها ميغان ويليامز، بحسب صحيفة Turkiye.

وأضاف تاتليتوغ الذي يشتهر باسم مهند في العالم العربي: "أنا أتحدَّى نفسي دائماً لأكون أكثر شجاعة وأفضل إنتاجاً".

Check out my new campaign with @mavi and @tatkvnc #MaviBlackEfsanesi #ad A post shared by Megan Williams (@meganmayw) on Sep 18, 2017 at 2:38pm PDT

وأوضح "مهند" في حواره، أنه لا يفكر أن تكون لديه علامة تجارية خاصة به في مجال الملابس، وأنه يفضل التركيز فقط على التمثيل.

وأضاف الممثل التركي، أنه لا يُحبِّذ التعجل في أعماله الفنية، وإنما أخذ استراحة بعد كل عمل، وأشار إلى فيلمه الجديد، الذي يتم تصويره حالياً.

وسيحكي الفيلم الجديد لمهند قصة حزينة لأب وابن، ويُعتبر هذا الفيلم هو ثالث عمل سينمائي للممثل التركي، وسيشاركه في البطولة الممثلة التركية "بشرى ديفيلي".