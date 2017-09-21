ممثل تركي مغمور يشارك إلشين سانغو في مسلسل جديد.. هذه صورته

وقع الاختيار على ممثل تركي مغمور، لمشاركة بطولة مسلسل جديد مع الفنانة التركية، إلشين سانغو.

وسيشارك الوجه التركي الصاعد، بيرك إرشر، بطولة مسلسل Gülizar، بحسب صحيفة Aksam التركية.

وقد مثل بيرك إرِشر سابقاً، في مسلسل "Medcezir"، المعروف عربياً باسم "المد والجزر"، والذي لم يلعب فيه دوراً مهماً.







بيرك إرِشر



ويحكى المسلسل الجديد قصة حب تدور أحداثها في مزرعة، فيما ستمثل سانغو دور مغنية ضمن أحداث المسلسل.

وتعتبر سانغو، المولودة في عام 1985 والتي درست فن الأوبرا، هي الأكثر أجراً من بين المشاهير الأتراك، نظير ظهورها في المسلسلات والإعلانات.