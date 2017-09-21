صور: أول بطولة للمصارعة الحرة في مصر.. إمكانات ضعيفة ولقطات مضحكة

قد يبدو شكلهم غريباً وملبسهم متواضعاً، إلا أنهم قرروا إنشاء أول بطولة مصرية للمصارعة الحرة تحت اسم "EWR".

وكانت صور لمصارعين مصريين انتشرت على فيسبوك الأيام الماضية، وسط سخرية وتهكم معظم المعلقين، نظراً للإمكانات الضعيفة، سواء الفنية أو الجسدية.

















وتم إطلاق أول دوري للمصارعة الحرة في مصر منذ يومين بمحافظة الشرقية، وسط مشاركة 25 مصارعاً من جميع المحافظات، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 عاماً، بحسب موقع فيتو.

وتعود الفكرة لشخص يدعى الكابتن أشرف كابونجا، هاوٍ سابق لكرة القدم، قرَّر تعلم الفنون القتالية عقب عودته من العراق منذ 15 عاماً، ليقرر منذ فترة إطلاق أول دوري للمصارعة الحرة في مصر، وفقاً للقاء معه على قناة ON Sport.









البطولة اشتملت على فئتين، بطولة للمصارعة الحرة للرجال وأخرى خاصة بالسيدات، وبحسب ما يظهر من اللوحات الإعلانية في الصور، فإن الراعي الرسمي للحدث شركة منشطات جنسية.

ويحمل اللاعبون بعض الأسماء المضحكة والغريبة في نفس الوقت، مثل طرزان، أندورا ملك الشيطان، جمجم المجنون، حسن مانكي، سمير نينجا، الوحش، وإسلام الونش، وفاطمة بيبو، وآية ديدي.









وللدوري صفحة على فيسبوك، تحت اسم "مصارعة المحترفين المصرية العربية" EWR، حيث تَنشر باستمرار صوراً وفيديوهات للمباريات التي أقيمت.