أخيراً.. جانيت جاكسون تظهر وجه ابنها الجميل.. وتعيش علاقة "أفلاطونية" مع حب قديم

ظهرت المغنية الأميركية جانيت جاكسون وهي تحمل ابنها عيسى، وهو ابنها الوحيد من زوجها القطري رجل الأعمال والملياردير وسام المانع، الذي انفصلت عنه، ولا تزال قضية الطلاق بانتظار حكم من محكمة بريطانية، حيث عقد قرانهما عام 2012.

Janet Jackson with her son in Los Angeles. pic.twitter.com/CeDM4VxVvS — Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2017

Janet Jackson Spotted With Her Son Elissa In West Hollywood. https://t.co/9a9dBfCr8s pic.twitter.com/GByaeg2BLs — Newz Palace (@newzpalace) September 21, 2017

وبدت المغنية البالغة من العمر 51 عاماً نَضِرة بماكياج هادئ وثياب سوداء فضفاضة، ويرافقها حراسها الشخصيون، ومعها ابنها ذو الملامح الجميلة الذي وضعته، في يناير/كانون الثاني من عام 2017، بينما كانت في طريقها لتناول الطعام في مطعم "آيفي" الراقي، بمنطقة غربي هوليوود، بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو وجهة مفضلة للمشاهير هناك.

علاقة أفلاطونية









ويأتي ظهور المغنية وسط شائعات ترددت حول عودة العلاقة بينها وبين صديقها السابق جيرمين دابري، الذي ربطتها به علاقة عاطفة بدأت عام 2002 ، واستمرت 7 سنوات، حسب تقرير لصحيفةDaily Mail البريطانية، التي نسبت لمصدر مقرب منها قوله إن العلاقة بينهما "أفلاطونية" بحتة.

وبحسب المصدر ذاته فإن شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، ظلَّت على اتصال دائم بدابري طوال السنوات الماضية "انقطع تواصلهما لفترة وجيزة فقط، لكن سرعان ما تجاوزا تلك الفترة، ووجدا معنى الصداقة في علاقتهما".

علماً أن مصدراً مقرباً من المغنية، سبق أن أخبر E! News أن جانيت ليست مستعدة للدخول في أي علاقة بعد انفصالها عن وسام "ربما تكون على استعداد لعلاقة عاطفية فيما بعد، ولكن ليس الآن".

الجدير بالذكر أن جاكسون عادت لمزاولة نشاطها الفني، كما كانت قد أعلنت لمعجبيها عبر تويتر بعد ولادتها، واستأنفت في الـ7 من شهر سبتمبر/أيلول 2017، جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، والتي كانت قد قطعتها بعد أعلنت حملها، بحفل في مدينة نيوأورليانز.

ومن المنتظر أن تقيم حفلتين كبيرتين في كل من ولاية أريزونا ومدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا خلال أيام.

إذ لاقت عروضها الفنية استحسان النقاد والجمهور، على حد سواء، وقدمت من خلالها ما يزيد عن 35 أغنية، منها أشهر أعمالها الكلاسيكية.

