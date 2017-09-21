نوال الزغبي أولى الضيوف.. هذا تاريخ بث الحلقة الأولى من الموسم الجديد لأبلة فاهيتا

إذا كنت أيضاً تنتظر الموسم الجديد من برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، فإنك ستشاهد أولى حلقاته قريباً.

كشف مصدر من فريق إعداد البرنامج لـ"هاف بوست عربي"، أن أولى حلقات الموسم الجديد ستُعرض، يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وكانت آخر حلقة للبرنامج، في شهر يوليو/تموز 2017، التي استضافت فيها أبلة فاهيتا الفنان المصري هاني شاكر. وحظيت الحلقة بأكثر من 950 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للبرنامج على يوتيوب.









وتوقع متابعو البرنامج، الذي يبث ليلة الجمعة من كل أسبوع، على قناة "سي بي سي" المصرية، أن أبلة فاهيتا ستعود بعد عطلة الصيف.

وبدأت أبلة فاهيتا عطلتها من الساحل الشمالي، الذي نشرت منه أول صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

بونچور.. #الساحر_الشمالي A post shared by Abla Fahita (@ablafahita) on Aug 13, 2017 at 9:31pm PDT

الحاجات الحلوة تملي تيجي مجوز... #الساحر_الشمالي A post shared by Abla Fahita (@ablafahita) on Aug 26, 2017 at 12:56am PDT

وأشارت أخبار أن الفنانة نوال الزغبي وافقت على افتتاح الحلقة الأولى من برنامج "الدوبلكس"، لتكون بذلك أول ضيوف لأبلة فاهيتا في الموسم الجديد من البرنامج، الذي يحقق أعلى نسب مشاهدة في مصر.

وكان فريق إعداد البرنامج، قد أضاف في مواسمه الأخيرة، فقرة جديدة لـ"كارو" ابنة أبلة فاهيتا، التي أصبح الجمهور يتابعها بشكل كبير.









أبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم، درس المسرح وسافر أكمل دراسته الفنية بأميركا، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا، وهي ربة منزل، كان أول ظهور لها في عام 2011.