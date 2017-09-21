"مذيعة الهيروين" تتحدى قرار إيقافها وتُقدِّم فقرة "تزغيط" البط بالأقراص المخدرة

قدمت مذيعة مصرية فقرةً مثيرةً للجدل، حول كيفية تهريب الأقراص المخدرة عن طريق إخفائها في البطِّ، وذلك بعد إيقافها عن الظهور على الشاشة بعد تقديمها لفقرة تعاطي الهيروين على الهواء مباشرة.











المذيعة شيماء جمال، الملقبة بمذيعة الهيروين قدَّمت الفقرة عن كيفية "تزغيط البط"، أو إطعامه بالأقراص المخدرة والمرور به من الأكمنة ولجان الشرطة، دون أن يتم القبض عليها، أو يلاحظ أحد. وبحسب ما ذكرته في الفقرة فهي تعلمت ذلك من أحدهم، الذي تحداها في المرور بكمية من الأقراص المخدرة عن طريق إخفائها في البط.

وكانت المذيعة المصرية التي تقدم برنامج "المشاغبة" على قناة LTC، قد أُوقِفت عن الظهور على الشاشة، بعد صدور قرار إيقاف ظهورها على الشاشة، من قبل كل من نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب الإعلامي حمدي الكنيسي، والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام، برئاسة الصحفي مكرم محمد أحمد، لمدة 3 شهور، في 17 يوليو/تموز 2017، في إثر تقديمها فقرة تعاطي الهيروين على الهواء مباشرة.









وقدَّمت جمال فقرة سابقة، قالت فيها إن أحد المشاهدين تحداها في استنشاق الهيروين على الهواء مباشرة، وبالفعل قبلت المذيعة التحدي، وتعاطت مادة بيضاء تشبه الهيروين استخرجتها من كيس صغير، قائلة: "أنا وعدت المتصل إني هَشِم الهيروين على الهواء، وأنا وفّيت بوعدي، وحلوة الشمة قوي".

واعتذرت المذيعة بعد قرار إيقافها موضحة أن المادة لم تكن سوى سكر بودرة وليست هيروين، مؤكدة حينها أنها لن تكرر ذلك مرة أخرى.

ورغم إيقافها لمدة 3 شهور، إلا أن "المشاغبة" عادت للظهور قبل انتهاء المدة، قائلة لن يوقفنا أحد.

