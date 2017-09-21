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أضربت عن الطعام بعد تهديدها بالفصل.. تفاصيل جديدة عن الطفلة السعودية "المُمثِّلة"

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قال والد الطفلة السعودية ميار الشايع، إن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة، بعدما كانت متحمِّسة للعودة إلى الدراسة من جديد، مشيراً إلى عزوفها عن تناول الطعام، وذلك في تصريحاتٍ لموقع "سبق".

لافتاً إلى قيامه بتقديم شكوى للتعليم، جراء ما حصل مع ابنته من تهديدها بالفصل وتعنيفها لشهرتها على الشبكات الاجتماعية، كما انتقد تعامل إدارة المدرسة التي تقع في مدينة بريدة مع زوجته، إذ كادوا يتعاركون معها لانتقادها طريقة التعامل مع ابنتهم.

مضيفاً أن ابنته لا تخرج في الفيديوهات التي تنشرها على الشبكات الاجتماعية بشكل عارٍ أو غير لائق، مؤكداً حرصهم أكثر من المدرسة عليها، ومحاولتهم احتواءها دائماً.

وقد انتشر فيديو للطفلة تتحدث فيه عن تهديد مديرة مدرستها لها بالفصل إذا لم تترك التمثيل والشهرة، متسائلةً عن وجود قانون يمنعها من ممارسة هواياتها.

وتساءلت الطفلة في الصف الخامس الابتدائي عن عدم قيام مديرة المدرسة بالاتصال بوالديها لإبلاغهما رسالتها، بدلاً من تهديدها، ولفتت إلى قيام مرشدة طلابية بتهديدها فور إنهاء المديرة الحديث معها.



ونقل موقع قناة "العربية" عن والدة الطفلة استغرابها عندما أخبرتها ابنتها بالواقعة، مؤكدةً أنها لم تصدق في البداية، اعتقاداً منها أنها مزحة، لتذهب مع ابنتها إلى المدرسة وتتبيَّن من صحة الخبر، لتُفاجَأ بطلب المدرسة منها نقل ابنتها إلى مدرسة أهلية.

وأضافت أن المدرسة تعتذر عن وجود الطفلة، لأنها ستنحرف في الصف المتوسط، وأنهم لا يقبلون وجود مشاهير فيها. وتابعت بالقول إن مجموعة من إدارة المدرسة اجتمعوا عليها بين ناصح ومستهتر.

مؤكدةً أن إحدى الإداريات حاولت التهجم عليها، فيما منعتها مديرة المدرسة من ذلك، وأن إدارية أخرى أخذت الطفلة وأجلستها في المقاعد الخلفية وعنَّفتها.

هذا، وقد انتشرت التعليقات على الفيديو المنتشر في هاشتاغ حمل اسم "مدرسة توقف طالبة لأنها ممثلة"، بين من رآها انتهاكاً لحرية شخصية، وعدم وجود حق للمدرسة بتهديد طفلة بهذا الشكل، وبين من قال إنه أحد أساليب ضبط السلوك.















وفي ردٍّ رسمي، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، بأن المدرسة يجب أن تحتوي المواهب وترعاها، وأن الوزارة لديها برامج تربوية لرعاية الموهبة في المسرح والفنون التشكيلية والرياضية، وغيرها من المواهب، وذلك في حديثه لموقع "الرياض".

يذكر أن الطفلة التي ظهرت في الفيديو تدعى ميار الشايع، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وقد نالت شهرةً على الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً سناب شات وإنستغرام، إذ تقوم بتصوير مشاهد اجتماعية بطريقة كوميدية في مقاطع فيديو، وتنشرها على الشبكات الاجتماعية منذ نحو 4 أشهر.

 

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