أضربت عن الطعام بعد تهديدها بالفصل.. تفاصيل جديدة عن الطفلة السعودية "المُمثِّلة"

قال والد الطفلة السعودية ميار الشايع، إن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة، بعدما كانت متحمِّسة للعودة إلى الدراسة من جديد، مشيراً إلى عزوفها عن تناول الطعام، وذلك في تصريحاتٍ لموقع "سبق".

لافتاً إلى قيامه بتقديم شكوى للتعليم، جراء ما حصل مع ابنته من تهديدها بالفصل وتعنيفها لشهرتها على الشبكات الاجتماعية، كما انتقد تعامل إدارة المدرسة التي تقع في مدينة بريدة مع زوجته، إذ كادوا يتعاركون معها لانتقادها طريقة التعامل مع ابنتهم.

مضيفاً أن ابنته لا تخرج في الفيديوهات التي تنشرها على الشبكات الاجتماعية بشكل عارٍ أو غير لائق، مؤكداً حرصهم أكثر من المدرسة عليها، ومحاولتهم احتواءها دائماً.

وقد انتشر فيديو للطفلة تتحدث فيه عن تهديد مديرة مدرستها لها بالفصل إذا لم تترك التمثيل والشهرة، متسائلةً عن وجود قانون يمنعها من ممارسة هواياتها.

وتساءلت الطفلة في الصف الخامس الابتدائي عن عدم قيام مديرة المدرسة بالاتصال بوالديها لإبلاغهما رسالتها، بدلاً من تهديدها، ولفتت إلى قيام مرشدة طلابية بتهديدها فور إنهاء المديرة الحديث معها.



هل من المنطق أن تقوم المديرة بتهديد طفلة موهوبة بالفصل دون علم ولي أمرها بسبب شهرتها بالسناب !@aleissaahmed

#مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله pic.twitter.com/DfiXihQ8oE — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) September 20, 2017

ونقل موقع قناة "العربية" عن والدة الطفلة استغرابها عندما أخبرتها ابنتها بالواقعة، مؤكدةً أنها لم تصدق في البداية، اعتقاداً منها أنها مزحة، لتذهب مع ابنتها إلى المدرسة وتتبيَّن من صحة الخبر، لتُفاجَأ بطلب المدرسة منها نقل ابنتها إلى مدرسة أهلية.

وأضافت أن المدرسة تعتذر عن وجود الطفلة، لأنها ستنحرف في الصف المتوسط، وأنهم لا يقبلون وجود مشاهير فيها. وتابعت بالقول إن مجموعة من إدارة المدرسة اجتمعوا عليها بين ناصح ومستهتر.

مؤكدةً أن إحدى الإداريات حاولت التهجم عليها، فيما منعتها مديرة المدرسة من ذلك، وأن إدارية أخرى أخذت الطفلة وأجلستها في المقاعد الخلفية وعنَّفتها.

هذا، وقد انتشرت التعليقات على الفيديو المنتشر في هاشتاغ حمل اسم "مدرسة توقف طالبة لأنها ممثلة"، بين من رآها انتهاكاً لحرية شخصية، وعدم وجود حق للمدرسة بتهديد طفلة بهذا الشكل، وبين من قال إنه أحد أساليب ضبط السلوك.



سواء كانت ممثلة أو مغنية أو رقاصة مالكم دخل فيها ومالكم حق تمنعون احد يدرس لأنها مدرسة الدولة مو مدرستكم! #مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله — غاردينيا (@pomenario) September 19, 2017



خطوة جريئه وصحيحه تقود لطريق مستقيم

لتنشئة جيل جديد يتمسك بالدين ويحافظ على قيمه "النار من مستصغر الشرر"#مدرسة_توقف_طالبة_لأنها_ممثلة — (((متعب العتيبي))) (@mitib_alotaibi) September 20, 2017



ليست من مسؤلياتها والتمثيل شان شخصي وعمل خارج المدرسه. والايقاف يعتبر تدخل في خصوصيات شخصيه وهذا تعسف #مدرسة_توقف_طالبة_لأنها_ممثلة — محمد المطيري (@8Cvxx) September 19, 2017



اتمنى تقولون اسم المدرسه لكي اسجل بنتي فيها لانها تتمثل بالاخلاق الحسنه ارجو بتكريم مديره المدرسه وفقها الله. #مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله — sαℓℓy (@s22_2_) September 19, 2017



#مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله



ياليت لو كلنا نهتم في اطفالنا مثل كذا 😍💜 :

"ماشاء الله تبارك الله"

pic.twitter.com/BwGUM3XK9E — Khalid Al Tamimi ★ (@AbuTamim2) September 20, 2017



#مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله

كل الشكر لهذه المدرسه ،

التعليم قيم وتربيه ! — مشعل (@meshal__1m) September 20, 2017



#مدرسه_توقف_طالبه_لانها_ممثله

بدول العالم المدرسة

-تنمي موهبة الطالب

-تشجعها

-تهتم بها

إلا هنا

ما زال المسؤولين بالمدارس يعيش بعقلية الماضي — خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) September 20, 2017

وفي ردٍّ رسمي، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، بأن المدرسة يجب أن تحتوي المواهب وترعاها، وأن الوزارة لديها برامج تربوية لرعاية الموهبة في المسرح والفنون التشكيلية والرياضية، وغيرها من المواهب، وذلك في حديثه لموقع "الرياض".

يذكر أن الطفلة التي ظهرت في الفيديو تدعى ميار الشايع، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وقد نالت شهرةً على الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً سناب شات وإنستغرام، إذ تقوم بتصوير مشاهد اجتماعية بطريقة كوميدية في مقاطع فيديو، وتنشرها على الشبكات الاجتماعية منذ نحو 4 أشهر.