شقيقتها نشرت صوراً جديدة وتصريحات صادمة عن وضعها!.. ما حقيقة طرد السورية التي عذبها زوجها البحريني من المستشفى؟

في الوقت الذي انتشرت فيه تصريحات على لسان شقيقة المعنَّفة السورية زهراء، أنهم طردوا من المستشفى، خرجت وزارة الصحة البحرينية بتصريح نفيٍ لتلك الأقاويل.

شقيقة زهراء قالت إن مجمع السليمانية الطبي في البحرين أمر بخروجها حالاً، دون تلقِّيها العلاج الذي كان مخصصاً لها لمدى 3 شهور قادمة.

ولم يكن ما ذكرته شقيقة زهراء عن طرد المستشفى لأختها وحده الصادم، بل ما انتشر معه أيضاً من صور جديدة للشابة السورية، التي تعرَّضت لضرب قاسٍ من قِبل زوجها البحريني، والتي يبدو أنها التُقطت لها وهي لا تزال في المستشفى.

وزارة الصحة، أكدت أن زهراء لا تزال في المستشفى وذلك بحسب صحيفة الأيام البحرينية وأضافت أنهم "على متابعة مستمرة للوضع الصحي للمريضة المعنّفة، مؤكدة على ضرورة التحقق قبل نشر أي معلومات بين المجتمع".

ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" التأكد بعدُ من مكان زهراء.

وقد دفع الانتشار الواسع لفيديو زهراء التي ظهرت مشوّهة الملامح نتيجة تعرّضها لاعتداء من زوجها البحريني- رئيسَ الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع الإثنين 18 أيلول/سبتمبر، للتدخل، مؤكداً أنه سيتم معاقبة الفاعل بغض النظر عن جنسيته.



وأوضح آل خليفة، بحسب ما نشرته أخبار الخليج، أنَّ المعتدي قد ثبت تورّطه في قضايا جنائية ومالية، أثرت على حياته ورعايته لأهله.



التدخل جاء بعد يوم واحد من انتشار فيديو ظهرت فيه السيدة السورية وهي على سرير العلاج في مستشفى السليمانية، وقالت إن "وجودها في المنزل يضايقه، وهو يريد قتلها حتى يخلو له البيت، ويتزوج من فتاة قال إنها موظفة، وسوف تُدرُّ عليه دخلاً شهرياً"، وأكدت قائلة: "كان يريد قتلي".



وأضافت أن "طليقها عرض عليها البقاء في منزله شرط الزواج منها متعة"، ولما رفضت بدأ في ضربها وألقاها على الأرض، وضرب وجهها بأرضية المنزل، فيما قال محامي الضحية، إن زوجها "لحق بها إلى الطابق السفلي من المنزل، ولَكَمها عدة مرات، وأمسك رأسها وضربه في الحائط بعنف، ثم أمسك قطعة من السيراميك فكسرها فوق رأسها، فسقطت غارقة في دمائها".

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" مقطع فيديو للسيدة السورية زهراء، وهي تتكلم بصعوبة ووجهها مليء بالكدمات، وطالبت السلطات البحرينية بحمايتها وحماية أولادها، كما ظهرت في فيديو آخر تتحدث عن اعتداء زوجها عليها.