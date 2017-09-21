تهريب مخدرات في مَعِدة برازيلية.. هكذا اكتشفتها السلطات المصرية

أحبطت السلطات المصرية تهريب برازيلية لـ89 أمبول من مخدر الكوكائين عبر مطار القاهرة، حيث حاولت السائحة تهريب بعضها في معدتها إلى داخل البلاد، في ثاني واقعة خلال أسبوعين.

وأوضح مصدر مطلع في مطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث مع وسائل الإعلام، أن "الراكبة البرازيلية دخلت البلاد على متن طائرة إثيوبية قادمة من أديس أبابا، وحاولت تهريب 89 أمبول كوكائين بعضها كان في معدتها".

وأضاف أن "عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار تلقوا إخطاراً بتهريب راكبة برازيلية قادمة من أديس أبابا مخدر الكوكائين، وعند تفتيشها عثر معها على 78 أمبولاً من مخدر الكوكائين حول خصرها، و11 أمبولاً آخر في معدتها".

وأحيلت الراكبة البرازيلية إلى النيابة المصرية للتحقيق في الواقعة، بحسب المصدر ذاته.

وتستغرق الرحلة من أديس أبابا إلى القاهرة عادة أكثر من 4 ساعات.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية خلال أسبوعين، حيث أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضي محاولة تهريب 700 غرام من مخدر الكوكائين في معدة إكوادوري، حاول تهريبها إلى داخل البلاد.

ويحظر القانون المصري استيراد الكوكائين، فيما تصل عقوبة من يهربه إلى الإعدام شنقاً.