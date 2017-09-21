شاهد ضربة جوية تمنع داعش من ارتكاب إعدام جماعي في دير الزور.. أُشرف على العملية من دولة خليجية

نشر سلاح الجو الملكي البريطاني لقطات لطائرة بدون طيار، تُظهر كيف تسببت ضربة جوية نفَّذتها في دير الزور بسوريا في إنقاذ العشرات من عمليات إعدام جماعية.

وأشارت شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، إلى أن الحادثة وقعت، في شهر مايو/أيار الماضي.

وتظهر لقطات مذهلة نُشرت للمرة الأولى، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، حشوداً من المدنيين أُجبروا تحت تهديد السلاح على التجمع في بلدة سورية لمشاهدة عمليات إعدام جماعية، إلا أنه بعد لحظات قامت طائرة بدون طيار من ارتفاع 2000 ميل بتوجيه ضربة حالت دون تنفيذ عملية الإعدام.



وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، أصدرت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، أول لقطات من داخل قاعدتها العسكرية في قطر، تظهر كيف يتم الترتيب للعمليات في منطقة الحرب.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت إلى أن طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق بلدة أبو كمال السورية، ورصدت الحشود التي بدأت في التجمع، شاهدوا شاحنة تقوم بتفريغ سجناء مقيدين أمام الحشد.

وبحسب "ديلي ميل" فقد أشرف على العملية من مركز العمليات الجوية المشترك المحصن بشدة، في قاعدة العديد الجوية في قطر.

