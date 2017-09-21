ترامب الباحث عن المال يلتفت بعينيه إلى إفريقيا.. وهذا ما وعد به قادة القارة السوداء

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، بمجالات الاستثمار في القارة الإفريقية، وقال لقادة أفارقة خلال لقاء معهم في نيويورك، إن لديه العديد من الأصدقاء الذين يقصدون بلادهم "ليصبحوا أثرياء".

وخلال مأدبة غداء جمعته بالزعماء الأفارقة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثنى ترامب على الفرص الواسعة والتحديات التي تتيحها القارة الإفريقية.

وقال: "في إفريقيا إمكانات تجارية هائلة"، مضيفاً: "لدي العديد من الأصدقاء الذين يقصدون بلادكم في محاولة لتحقيق الثراء. أنا أهنئكم. إنهم ينفقون الكثير من الأموال".

وأشار إلى أنه "بالنسبة للشركات الأميركية فإن إفريقيا أصبحت حقاً مكاناً يجب عليهم أن يقصدوه، وهم أيضاً يريدون ذلك".

وأعلن ترامب أنه سيرسل السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إلى إفريقيا "لمناقشة مسارات النزاعات والحلول، والأهم من ذلك منع حصول النزاعات".

ومن أبرز القادة الأفارقة الذين حضروا الغداء مع ترامب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، والرئيس النيجيري محمدو بخاري.