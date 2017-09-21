كريستيان بيل ليس أول من يضحي بجسده من أجل الفن.. مشاهير تلاعبوا في أوزانهم لتمثيل أدوار سينمائية

تغير شكل الممثل البريطاني كريستيان بيل في آخر ظهور له، إذ زاد وزنه بشكلٍ ملحوظ، وذلك لأدائه دور نائب الرئيس الأميركي جورج بوش، السياسي الجمهوري ديك تشيني، في عمل فني جديد له.

وقد سبقها بنحافة زائدة في أثناء تمثيله فيلم The Machinist، حين أدى شخصية عامل المصنع الهزيل المصاب بالأرق تريفور ريزنيك عام 2004.

ولا يعد بيل الممثل الوحيد الذي يقوم بتغيير شكله بزيادة أو خسارة الوزن ليناسب الدور الذي يؤديه، إذ سبقه الأميركي جارد ليتو، ومواطنه ماثيو ماكونهي، وميلا كونيس وغيرهم.

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