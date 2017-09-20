حرَّف كلمات ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة فهاجمه أبناء بلده.. مترجم إيراني يبرِّر تعمُّده الترجمة الخاطئة لحديث الرئيس الأميركي

دافع مترجم يعمل لحساب التلفزيون الايراني الرسمي، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، عن نفسه بعد أن تعرض لانتقادات شديدة في بلاده؛ لقيامه بتخفيف هجوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول الجاري، على إيران في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المترجم نيما شيتساز، بعد الجدل الذي أثارته في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، ترجمته لخطاب ترامب: "أعتقد أنه من غير اللائق أن أذكر بالسوء بلدي في القناة الوطنية".

وأضاف أنه أراد بذلك تجنيب الجمهور الإيراني هجوم ترامب.

وحين اتهم ترامب إيران بأنها "دولة مارقة، تتمثل صادراتها الأساسية في العنف وإراقة الدماء والفوضى"، قال المترجم باللغة الفارسية: "إيران تتحدث عن تدمير إسرائيل".

وأيضا حين قال ترامب: "بغض النظر عن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة، ما يخشاه القادة الإيرانيون أكثر هو شعبهم"، قال المترجم: "جيش الولايات المتحدة قوي جداً، والأمة الإيرانية أمة قوية جداً".

كما ترجم قول ترامب: "هذا ما يدفع النظام (الإيراني) إلى التضييق على الوصول إلى الإنترنت، وإطلاق النار على متظاهرين طلبة عزل وسجن من يريدون إصلاح النظام السياسي"، إلى الفارسية قائلاً: "تشهد إيران الكثير من الحوادث التي هي غير مقبولة من وجهة نظرنا".

وتعرَّض المترجم إثر ذلك للكثير من الانتقادات، واتهمه سياسي إصلاحي بأانه "مارسَ الرقابة وحرّف" خطاب ترامب.

واعتبرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية أن أداء المترجم يسهم في زيادة تقويض ثقة الجمهور بوسائل الإعلام الإيرانية ويدفع المتفرجين إلى متابعة وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والتي تُبث من الخارج.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت: "هل تتقاضون مرتباً للقيام بالترجمة أو للترجمة كما يحلو لكم؟"، وأضاف آخر: "كان من الأجدر أن تترجموا حماقات ترامب؛ حتى يتعرف الناس أكثر على هذا الغبي".

وأضاف المترجم في رده على الانتقادات، أن صوت الخطاب بالإنكليزية كان واضحاً بما فيه كفاية في التلفزيون؛ ما يتيح للناس أن يترجموا بأنفسهم.