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"بالعِمَّة والقفطان".. شيخ أزهري يغني لأم كلثوم!

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تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لشيخ أزهري كفيف، يغني على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية المصرية؛ مما أثار حفيظة المغردين.

وطلبت مذيعة برنامج "ست الحسن"، المذاع على فضائية "أون إي"، من الشيخ أن يغني "أغنية من الزمن الجميل"، بحسب المذيعة، فردَّ عليها بأغنية "لسة فاكر" لأم كلثوم.

المقطع المصوَّر أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية:

 

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