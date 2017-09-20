"بالعِمَّة والقفطان".. شيخ أزهري يغني لأم كلثوم!

سمعنا حاجه للست أم كلثوم يا شيخ...حاضر مشهد مقزز و مهين جدا! لشيخ ازهري يغنى على التلفزيزن المصري تفتكروا احنا كده خلاص وصلنا للقاع ولا لسه؟ pic.twitter.com/9quKdSplja

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لشيخ أزهري كفيف، يغني على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية المصرية؛ مما أثار حفيظة المغردين.

وطلبت مذيعة برنامج "ست الحسن"، المذاع على فضائية "أون إي"، من الشيخ أن يغني "أغنية من الزمن الجميل"، بحسب المذيعة، فردَّ عليها بأغنية "لسة فاكر" لأم كلثوم.

المقطع المصوَّر أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية:

المذيعة السخيفة مرات خالد صلاح جايبة شيخ أزهري بعِمة و جلباب يغني لأم كلثوم برِق و طبلة،، هو غير اني مبطيقهاش مش قادرة أستوعب المنظر!! — المُنى ♊ (@MonaMahgoub0) September 19, 2017