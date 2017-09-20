غادة عادل ونانسي عجرم نالا نصيباً من السخرية.. هل تصيب الفنانات لعنة نشر صور أطفالهن؟

في الوقت الذي تحرص فيه العديد من الفنانات على إخفاء صور أطفالهن على الشبكات الاجتماعية، تختار أخريات مشاركة جمهورهن كل ما يتعلق بحياتهن الخاصة، حتى صور أبنائهم.

نشرت الممثلة المصرية غادة عادل صورة ابنها عبد الله من المخرج مجدي الهواري، قبل أيام عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، فتعرضت الصورة لكثير من السخرية، من متابعي الفنانة.

Love you badBoody❤️😘 @boodymagdy1 A post shared by Ghada Adel (@ghadaadel1) on Jul 4, 2017 at 8:40am PDT

وسخرت أغلب التعليقات على الصورة من شكل ابن الممثلة، الذي ظهرت رفقته بلباس السباحة وهي تعانقه على شاطئ البحر.

ورداً على التعليقات الساخرة، نشرت الممثلة صورة جديدة، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، رفقة ابنها وكتبت في تعليق عليها: "بودي حبيبي".

وظهر شبه كبير بين الممثلة وابنها، في الصورة الثانية.

Boody 7abyby ❤️@abdallah_magdy_elhawary A post shared by Ghada Adel (@ghadaadel1) on Sep 19, 2017 at 6:25am PDT

وتعوّد ابن الممثلة والمخرج نشر صوره معهما، عبر حسابه الخاص على إنستغرام، كما ينشر صوراً له رفقة نجوم الفن في مصر.

👊🏻👊🏻❤️❤️✅ A post shared by Sabis Uk Football team (@abdallah_magdy_elhawary) on Aug 12, 2017 at 8:29am PDT

نانسي عجرم تحظى بنصيبها من السخرية

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسخر فيها بعض متابعي الفنانين عبر الشبكات الاجتماعية من صور أطفالهن؛ إذ نالت المغنية اللبنانية نانسي عجرم جزءاً من السخرية قبل أيام، عندما نشرت صورة ابنتها الصغرى إيلا.

















ورأى عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية أن ابنة نانسي تشبهها قبل عمليات التجميل.









بعد سنوات.. سيرين عبد النور تُظهر ابنتها

الغرام كله 💓 #تاليا #ابنتي #الحب #العائلة #لبنان #صيف A post shared by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Sep 14, 2017 at 6:25am PDT

وبعد سنوات ظلت فيها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تُخفي فيها صورة ابنتها تاليا، بدأت الممثلة بنشر صور ابنتها.

ونشرت سيرين، قبل أيام، صورتهما معاً من حوض السباحة على إنستغرام.

وعبَّر متابعو عبد النور عن سعادتهم برؤية صورة الطلفة، التي حرصت والدتها على إخفائها سنوات. كما رأوا أن هناك شبهاً كبيراً بينهما، وأشادوا بجمالها.

ابنة كارول سماحة تشبه والدها

My source of Energy ❤️❤️❤️ nothing can beat the Love I have for you! #tala A post shared by Carole Samaha (@carolesamaha) on Sep 18, 2017 at 12:52pm PDT

نشرت المغنية اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، صورة طفلتها "تالا"، وكتبت في تعليق عليها: "مصدر طاقتي.. لا شيء يفوق حبي لك".

وتلقت كارول تعليقات كثيرة على صورتها رفقة ابنتها من رجل الأعمال المصري، وليد منصور. ورأى عدد من المتابعين أن الطفلة تشبه والدها بشكل كبير.