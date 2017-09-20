حقيقة انفصال لاعب برشلونة جيرارد بيكيه عن شاكيرا.. هذه الصور تخبرك بمصير علاقتهما

"بصورة تعادل ألف كلمة"، كما يقول المثل، حسم اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه شائعات ترددت عن انفصاله عن المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية "شاكيرا".

ّإذ نشر الرياضي، البالغ من العمر 30 عاماً، صورةً جميلة لشاكيرا التي يرتبط بها بعلاقة عاطفية رغم أنها تكبره بـ10 أعوام بصحبة طفليهما، ميلان ذي الـ4 أعوام وساشا ابن العامين، عبر حسابه على سناب شات.



ووسم اللاعب الإسباني اسم شاكير، وكتب تحت الصورة "الأحد مخصصٌ للعائلة!"، حسب تقرير لمجلة Hello البريطانية.









أصل الشائعات









وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن بيكيه وشاكيرا يمران بأزمة خطيرة، ومن شأن جدول أعمال المطربة الكولومبية المزدحم أن يزيد ضعف العلاقة بينهما.

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن إحدى الصحف الإسبانية، قولها إن شاكيرا لم تعد تعيش في منزل الأسرة مع بيكيه، وإن آخر مرة نشروا فيها صورة معاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت في حفل زفاف ليو ميسي وأنطونيلا روكوزو.

وسبق أن شرحت المغنية الشهيرة، ذات الـ40 عاماً، في حوار نُشر حديثاً على موقع مجلة Hello، كيف أنها ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ومنذ أن ارتبطا بعلاقة عاطفية عام 2010، يحافظان على توازن حياتهما العائلية مع وجود حياة مهنية ذات متطلبات ملحّة، قائلة: "نحاول أن نفعل أفضل ما في وسعنا".



وأضافت: "هناك الكثير من الحب بيننا، وهذا هو أساس أي عائلة.. ولا بد أن تعتني بهذا الأساس، وتخلص له، فعائلتي هي الأهم عندي، وكل ما عداها ثانوي".

ماذا قالت شاكيرا عندما فتحت قلبها؟

في بداية عام 2017، فتحت شاكيرا قلبها في حديث مع Hello أيضاً، وقالت عن بيكيه الذي ترتبط بعلاقة معه منذ 7 سنوات، إنه "أكثر رجل حساس قابلته في حياتي".

وأضافت قائلةً: "إنه شريكي الذي يدعمني في كل ما أقوم به، وهذا شيء مهم لسعادتي، وأنا أُمثِّل مصدراً لسعادته وبهجته، وينعكس هذا على أدائه في الملعب".

وقالت أيضاً: "نحن نتحدَّث عن كل جانبٍ من جوانب حياتنا، والعمل هو جانب مهم بالتأكيد".

