مبالغة إماراتية في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.. الأخضر يكسو أبوظبي ودبي تغيّر ختم دخول أراضيها!

أقامت دولة الإمارات عدة مظاهر للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، والذي من المقرر رسمياً الاحتفال به السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017.
أبرز نماذج الاحتفال جاءت عبر إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.
ختم خاص للسعوديين و مسمى جديد للإتصالات
#اليوم_الوطني
#معا_ابدا
#السعوديه#UAEKSATOGETHER pic.twitter.com/V6H4ejAgiU
— علي الغفيلي (@alialgofaily) September 20, 2017
شكراً من القلب على هذا الاحتفاء ب #اليوم_الوطني_السعودي
ختم سفر خاص للسعوديين ،وشبكة جوال تغير اسمها ليكون #السعودية #الإمارات #معاً_أبداً pic.twitter.com/diwNs4bvbh
— محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) September 20, 2017
وطبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.
عدت إلى #دبي من رحلة قصيرة فجر اليوم، وكانت في استقبالي هذه البطاقة، والمحبة من إماراتنا الحبيبة ❤️🇸🇦💚🇦🇪#معا_أبدا#السعودية#الإمارات pic.twitter.com/txmOnYYbFi
— Majed Ibrahim (@Majediano) September 20, 2017
كما غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.
تصحى من النوم وتجد اتصالات الإمارات تغير إسم الشبكة ليكون السعودية والإمارات #معا_ابدا تزامناً مع #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦❤️🇦🇪
فيه أجمل؟ pic.twitter.com/ZaWH5Ev4HF
— عبدالله البندر (@a_albander) September 20, 2017
كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.
فنادق أبوظبي تعلن عن اسعار خاصة للسعوديين
و أحد الفنادق 5 نجوم يعلن عن سعر 87 درهم سعر الغرفة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني 87 pic.twitter.com/kW2Tnt2i5O
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 20, 2017
الاحتفالات الاماراتية باليوم الوطني السعودي في ياس مول و غاليريا مول وتقدم فنادق أبوظبي عروضا خاصة للسعوديين .#أبوظبي_داركم
#معا_ابدا
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017
وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.
برج المراقبة في #مطار_أبوظبي يتوشح بالعلم السعودي احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي#معا_ابدا #أبوظبي_داركم pic.twitter.com/jj6afb6rnF
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017
وتزامناً مع الاحتفال الـ87 باليوم الوطني السعودي، تنظم الهيئة العامة للترفيه عدة احتفالات وعروض جوية يوم السبت المقبل 23 سبتمبر/أيلول 2017، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية.
كما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".