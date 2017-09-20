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مبالغة إماراتية في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.. الأخضر يكسو أبوظبي ودبي تغيّر ختم دخول أراضيها!

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أقامت دولة الإمارات عدة مظاهر للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، والذي من المقرر رسمياً الاحتفال به السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017.

أبرز نماذج الاحتفال جاءت عبر إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.





وطبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.



كما غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.



كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.





وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.



وتزامناً مع الاحتفال الـ87 باليوم الوطني السعودي، تنظم الهيئة العامة للترفيه عدة احتفالات وعروض جوية يوم السبت المقبل 23 سبتمبر/أيلول 2017، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية.

كما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".

 

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