مبالغة إماراتية في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.. الأخضر يكسو أبوظبي ودبي تغيّر ختم دخول أراضيها!

أقامت دولة الإمارات عدة مظاهر للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، والذي من المقرر رسمياً الاحتفال به السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017.

أبرز نماذج الاحتفال جاءت عبر إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.









وطبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.





كما غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.





تصحى من النوم وتجد اتصالات الإمارات تغير إسم الشبكة ليكون السعودية والإمارات #معا_ابدا تزامناً مع #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦❤️🇦🇪

فيه أجمل؟ pic.twitter.com/ZaWH5Ev4HF — عبدالله البندر (@a_albander) September 20, 2017

كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.





فنادق أبوظبي تعلن عن اسعار خاصة للسعوديين

و أحد الفنادق 5 نجوم يعلن عن سعر 87 درهم سعر الغرفة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني 87 pic.twitter.com/kW2Tnt2i5O — 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 20, 2017





الاحتفالات الاماراتية باليوم الوطني السعودي في ياس مول و غاليريا مول وتقدم فنادق أبوظبي عروضا خاصة للسعوديين .#أبوظبي_داركم

#معا_ابدا — 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017

وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.





وتزامناً مع الاحتفال الـ87 باليوم الوطني السعودي، تنظم الهيئة العامة للترفيه عدة احتفالات وعروض جوية يوم السبت المقبل 23 سبتمبر/أيلول 2017، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية.

كما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".

