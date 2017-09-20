"ظلمتها أمُّها".. هذه حقيقة البنت المصرية العبقرية تكشفها مقدمة البرنامج

انتشر فيديو، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، لفتاة مصرية ظهرت على إحدى القنوات المصرية، ادعت أمُّها أنها ثاني أذكى طفلة في العالم، إلا أنه تبين زيف القصة.

وكتبت إيمان الحصرس، مقدمة البرنامج الذي استضاف الطفلة على فيسبوك، أن قصة الفتاة غير حقيقية وأن البرنامج وقع ضحية مستندات مزيفة.

وقالت الحصري: "نعم، وقعنا في شرك سيدة ادعت بمستندات أن بنْتها عبقرية ومعجزة".

وأضافت مقدمة برنامج "مساء DMC"، أن نيتهم تقديم نماذج ناجحة ومختلفة بهدف دعمهم، إلا أن هناك تقصيراً حدث في عملية البحث والتدقيق؛ للتأكد من رواية الأم.

وجاء في منشور الحصري: "بالتالي، لقد تحولت الفقرة من محاولة دعم ومساندة وتقديم موهبة حقيقية إلى فقرة كوميدية ضحيتها طفلة صغيرة".









ووصفت مقدمة البرنامج أمَّ الطفلة بأنها مضطربة وتتسبب في ضغط رهيب على الطفلة، التي لم يتعدَّ عمرها 6 سنوات، كما أشارت إلى ضرورة عدم ذكر الطفلة بسوء على الشبكات الاجتماعية؛ حتى لا يتم اغتيالها معنوياً.

وكان فيديو للطفلة فريدة طارق، ظهرت فيه برفقة أمها، خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة DMC المصرية، انتشر على الشبكات الاجتماعية.

وزعم التقرير المذاع في بداية الحلقة، أن فريدة هي ثاني أذكى طفل في العالم، بدرجة 147، فيما حقق الأول 151 درجة، ولم يتسنَّ لـ"هاف بوست" التأكد من ذلك.

وعندما طلبت مقدمة البرنامج، إيمان الحصري، من الطفلة إظهار بعض قدراتها، قامت أمها باختبارها من خلال مسائل حسابية بسيطة، مثل 20+5، و30+9.

المقطع أثار سخرية البعض، فيما علق البعض غاضباً على الأسئلة البسيطة التي وجهتها الأم لبنتها.