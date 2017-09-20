التحقيق مع ممرضة أميركية "راقصت" طفلاً رضيعاً بطريقة لا مسؤولة.. فيديو مستفز!

حقق أحد المستشفيات بولاية فلوريدا عدداً من أفراد فريق التمريض؛ وذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية لممرضة تجبر طفلاً رضيعاً حديث الولادة على الرقص معها على أنغام أغنية تستمع إليها!

الفريق الذي ظهر بالفيديو، وُصف من قِبل رواد الشبكات الاجتماعية بـ"الأبالسة الصغار"، وذلك بعد إعادة نشر مقطع الفيديو أكثر من 180 ألف مرة.

وبحسب صحيفة ميامي هيرالد، فإن مستشفى Naval Jacksonville أعلنت مساء الإثنين، 19 سبتمبر/أيلول 2017، فصل عدد من فريق التمريض المتسبب في هذه الواقعة.









وفي بيان للمستشفى، أقرت الإدارة بأن الواقعة غير مقبولة وغير مهنية، ولا يمكن التسامح فيها، وتم إبعاد الفردين المتهمين بالواقعة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وهم اثنان من المجندين وليست الممرضات، وإبلاغ والدَي الطفل الرضيع ذلك.

