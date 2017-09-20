فيديو: طالب يحلق شعر رأس مدير مدرسته أمام زملائه.. هدف نبيل دفعه لذلك

قام طالب بحلق شعر رأس مدير مدرسته أمام زملائه التلاميذ، ربما يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى ولكن وراء الواقعة هدف نبيل لن تتخيله، قصة مؤثرة تعرف عليها في هذا الفيديو.

