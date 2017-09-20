تحذير: البحث عن أسماء هؤلاء المشاهير على الإنترنت يعرضك للقرصنة

البحث عن أسمائهم على الإنترنت يشكل خطراً عليك!

تصدَّر مغنِّيا البوب أفريل لافين وبرونو مارس قائمة المشاهير، التي وصفتها خبيرة لأمن المعلومات بأنها الأخطر عند البحث عن أسمائهم على الإنترنت، بسبب النتائج التي يمكن أن تعرِّضك لمواقع إلكترونية خبيثة.

وقالت شركة مكافي للأمن الإلكتروني، حسب وكالة "رويترز"، إن المغنين كارلي راي جبسن وزين مالك وسلين ديون ضمن شاغلي المراكز الخمسة الأولى في قائمتها السنوية، لأن البحث عن أسمائهم يمكن أن يؤدي بالمعجبين للضغط على روابط مريبة قد تعرضهم لبرمجيات خبيثة.

وقالت إن البحث عن أغنيات مجانية لأفريل لافين ينطوي على احتمال الوصول إلى مواقع خبيثة بنسبة 22%.

واشتهرت لافين عام 2002 بأغنيتها الفردية (كومبليكيتد)، لكنها غابت عن الساحة لعدة سنوات لإصابتها بمرض لايم، الذي تقول إنه تركها طريحة الفراش.

لكنها قالت عام 2016 إنها تعتزم إصدار ألبوم هذا العام، وهو الأول منذ أربع سنوات، وهو ما أدى لزيادة البحث عن أخبارها وأغنياتها على ما يبدو.

وهيمن المغنون على الدراسة التي أجرتها مكافي لعام 2017، لكن الممثلين الذين وصلوا إلى قائمة أخطر 25 اسماً شملوا نجمة فيلم (بيتش بيرفكت) أنا كيندريك وجنيفر لوبيز والنجمة الصاعدة هيلي ستاينفيلد.

وقال نائب رئيس شركة مكافي لشؤون التسويق العالمي للمستهلكين، جاري ديفيس في بيانٍ "في عالم اليوم الرقمي نريد الحصول على أحدث الألبومات والفيديوهات والأفلام الناجحة فوراً على أجهزتنا".

وأضاف أن على المستهلكين ألا يتسرَّعوا وأن يدرسوا المخاطر.