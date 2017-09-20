شركة طيران سعودية تخصص مقاعد "للسيدات فقط" على طائراتها.. احتفالاً باليوم الوطني

أعلنت شركة "فلاي أديل-Fly Adeal" السعودية تخصيص مقاعد خاصة للسيدات على متن رحلاتها الجوية الداخلية؛ لمنحهن الراحة والخصوصية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.



للنساء الحريّة التامة في اختيار أي مقعد على رحلات #طيران_أديل، وبالإضافة إلى ذلك، بامكانهم اختيار مقعد مخصص لهم في المقاعد النسائية 🙅🏼💁🏽🙋🏾 — طيران أديل (@flyadeal) September 20, 2017

كما أعلنت سماحها بحمل الراكبات أغراضاً بزنة 10 كيلوغرامات من حقيبة مقصورة وأغراض شخصية بمقاسات محدودة.

أيضاً، قدمت الشركة أولى رحلاتها الداخلية بأسعار تبدأ من 48 ريالاً، ويشمل العرض 4 رحلات داخلية يومياً ما بين الرياض وجدة، اعتباراً من 24 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2017، على أن تكون فترة السفر سارية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017.



الآن تقدر تحجز رحلتك بين جدة والرياض على موقعنا 😍 #طيران_أديل 🛫https://t.co/UPQab3sIWr pic.twitter.com/USekl5JOdT — طيران أديل (@flyadeal) September 19, 2017

وقد أعلنت الشركة انطلاق أولى رحلاتها الداخلية في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ87، الذي يحل في الـ23 من سبتمبر/أيلول.

وكانت السعودية قد شهدت في الـ 23 من أغسطس/آب 2017 إطلاق أحدث خطوطها الجوية الاقتصادية؛ "أديل"، خلال حفلٍ أقيم بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والذي سيمثل محطتها الرئيسية.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت عن مشروع افتتاح خطوطٍ اقتصادية بمعايير عالية وخدمة مميزة في أبريل/نيسان 2016، وكان من المقرر بدء تشغيلها منتصف العام الجاري.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة "طيران أديل"، صالح الجاسر، خلال مقابلة مع "العربية"، أن حجم الأسطول سيبلغ 6 طائرات عند الانطلاق تسافر إلى 4 وجهات، إلا أنه من المقرر أن يزداد إلى 50 طائرة مع حلول عام 2020.



نموذج من طائرات " طيران اديل " - Fly a deal الإقتصادي الجديد والتي ستكون عبر طائرات ايرباص A320 pic.twitter.com/qMQlQR0G98 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 17, 2016

أولى طائرات الأسطول هي من طراز Airbus A320، وقد أطلقت عليها الشركة اسم "النير" بعد تصويتٍ أطلقته الحسابات الرسمية للشركة على الشبكات الاجتماعية ليختار الجمهور اسم الطائرة.