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شركة طيران سعودية تخصص مقاعد "للسيدات فقط" على طائراتها.. احتفالاً باليوم الوطني

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FLY ADEAL
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أعلنت شركة "فلاي أديل-Fly Adeal" السعودية تخصيص مقاعد خاصة للسيدات على متن رحلاتها الجوية الداخلية؛ لمنحهن الراحة والخصوصية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.



كما أعلنت سماحها بحمل الراكبات أغراضاً بزنة 10 كيلوغرامات من حقيبة مقصورة وأغراض شخصية بمقاسات محدودة.

أيضاً، قدمت الشركة أولى رحلاتها الداخلية بأسعار تبدأ من 48 ريالاً، ويشمل العرض 4 رحلات داخلية يومياً ما بين الرياض وجدة، اعتباراً من 24 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2017، على أن تكون فترة السفر سارية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017.



وقد أعلنت الشركة انطلاق أولى رحلاتها الداخلية في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ87، الذي يحل في الـ23 من سبتمبر/أيلول.

وكانت السعودية قد شهدت في الـ 23 من أغسطس/آب 2017 إطلاق أحدث خطوطها الجوية الاقتصادية؛ "أديل"، خلال حفلٍ أقيم بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والذي سيمثل محطتها الرئيسية.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت عن مشروع افتتاح خطوطٍ اقتصادية بمعايير عالية وخدمة مميزة في أبريل/نيسان 2016، وكان من المقرر بدء تشغيلها منتصف العام الجاري.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة "طيران أديل"، صالح الجاسر، خلال مقابلة مع "العربية"، أن حجم الأسطول سيبلغ 6 طائرات عند الانطلاق تسافر إلى 4 وجهات، إلا أنه من المقرر أن يزداد إلى 50 طائرة مع حلول عام 2020.



أولى طائرات الأسطول هي من طراز Airbus A320، وقد أطلقت عليها الشركة اسم "النير" بعد تصويتٍ أطلقته الحسابات الرسمية للشركة على الشبكات الاجتماعية ليختار الجمهور اسم الطائرة.





 

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