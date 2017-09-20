جميع برامج "32 بت" لن تعمل بعد اليوم.. كيف تتحقق من توافق تطبيقاتك مع نظام iOS 11؟

وصل الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، أحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزة آيفون وآيباد iOS 11 إلى جميع المستخدمين في العالم.

ويجلب الإصدار الجديد معه مجموعة من المزايا، أبرزها التصميم الجديد لمتجر آب ستور، وكذلك تحسينات على مركز التحكم والمساعد الصوتي "سيري" وغيرها.

لكن قبل أن تقوم بالتحديث للإصدار الجديد، فمن الجيد أن تتحقق من مدى توافق التطبيقات المثبتة على هاتفك مع الإصدار الجديد.

وستكون جميع التطبيقات القديمة (32 بت) غير متوافقة مع إصدار iOS 11، وهو ما يعني أن هذه التطبيقات لن تعمل في حال تثبيت الإصدار الجديد قبل تحديثها.

وللتحقق من التطبيقات الخاصة بك، اذهب إلى المسار التالي:

الإعدادات> عام> حول>التطبيقات

Settings > General > About > Applications

بعدها ستظهر لك قائمة بالتطبيقات المثبتة على جهازك والتي لن تعمل مع الإصدار الجديد iOS 11، وفي حال لم تظهر أي تطبيقات بالقائمة فهذا يعني أن جميعها سيعمل بلا مشكلة مع الإصدار الجديد.

يجدر التنويه إلى أن الكثير من المطورين قد أصدروا بالفعل تحديثات لدعم توافق تطبيقاتهم مع الإصدار الجديد من النظام، وبطبيعة الحال فإن أغلب التطبيقات التي تحظى بشعبية واسعة قد تم تحديثها لتعمل دون مشاكل مع iOS 11.

لكن في حال وجود تطبيقات معينة على جهازك غير متوافقة مع الإصدار الجديد، فيجب عليك أن تتحقق من أنك قمت بتحديثها لآخر إصدار.

في حال كانت هذه التطبيقات محدثة بالفعل لآخر إصدار، لكنها لا تزال تظهر بالقائمة، فلن يكون بوسعك سوى انتظار تحديث جديد لها قبل الانتقال لتحديث النظام، وذلك في حال عدم قدرتك عن الاستغناء عنها.

أما إن لم تكن لديك مشكلة في الاستغناء عن هذه التطبيقات، فحينها يُمكنك التحديث لنظام iOS 11 وأنت مطمئن البال.