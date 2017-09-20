"لقد جعلتُك شخصاً مهماً مرة أخرى".. جاستين بيبر يهين مارلين مانسون.. هكذا ردَّ مغني الروك الشهير

اعتذر المغني الأميركي، جاستين بيبر، لنظيره مغني الروك مارلين مانسون، بعد أن تحدَّث إليه الأول بغرور.

وكان مانسون قد تحدَّث لأحد البرامج الإذاعية الأميركية عن تفاصيل الواقعة، حيث قال إن مانسون توجه لشكر بيبر عندما رآه في إحدى الحانات، بحسب مجلة Rolling Stone.

وأراد مانسون شكر بيبر بعد أن قام الأخير بارتداء قميص كتب جملة "Bigger Than Satan.. Bieber" من الخلف، فيما طبعت صورة مانسون في الأمام.

وبدلاً من أن يردَّ بيبر على مانسون بالشكل المناسب، قال ساخراً "لقد جعلتُك مهماً مرة أخرى، مما دفع مانسون لسبِّ بيبر لاحقاً، واصفاً إياه بأنه لا يساوي شيئاً.

وأضاف مانسون في حديثه مع مقدم البرنامج هوارد ستيرن، أن ردَّ بيبر كان يحمل نبرة غرور، لكنه راسلني لاحقاً وقدم اعتذاره لي، بحسب مجلة Billboard.

وكتب بيبر في رسالته، "أخي، أنا بيبر، لقد اعتقدت أننا تفاعلنا مع بعض جيداً، إذا حدث سوء تفاهم بخصوص القميص فأنا آسف، إذا كنت فظاً معك، فإني أعتذر لك"، فردَّ عليه مانسون: "لقد كنت تتعامل بشخصيتك ليس أكثر"، والتي قد تحتمل نفس الرد الأول الذي وجَّهه مانسون لبيبر.