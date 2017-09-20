غرفة ملابسها أشبه بـ"مول" تجاري.. شاهد كيف يبدو قصر فنانة تركية اشترته بـ18 مليون ليرة‎

ضجَّت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو نشره خبير التجميل التركي كاريمجان دورماز من داخل قصر مواطنته فنانة البوب الشهيرة دامات أكالين، والذي كلفها وفقاً لصحيفة حرييت 18 مليون ليرة (5 ملايين دولار أميركي).

ويظهر دورماز في بداية المقطع وهو يمازح صديقته الفنانة أكالين، طالباً منها أن ترافقه في جولة داخل القصر، حيث توجه للمراحيض التي بدت وكأنها مصنوعة من الذهب والقطع الفاخرة، وبدأ بعرض محتويات المكان.

وبدت ملامح الصدمة واضحة على وجه دورماز، وتحديداً عندما دخل لغرفة ملابس الفنانة المليئة بآلاف القطع الثمينة، التي تنوعت بين إكسسوارات وملابس وأحذية ومجوهرات باهظة الثمن.

وبحسب ما قاله دورماز في الفيديو، فإن أكالين رتَّبت أمتعتها بما يناسب الفعاليات والحفلات التي تحييها، حيث خصَّصت جزءاً من خزانتها لوضع الأحذية الخاصة بالحفلات المقامة على المسارح الضخمة.

وفي نهاية الفيديو سخر دورماز من لباس الفنانة أكالين، التي ظهرت بلباس النوم، قبل أن يعود ويعرض عدداً من حقائبها لمتابعيه.

وعادة ما تثير فيديوهات دورماز، الذي يتابعه ملايين الأتراك الجدلَ، بسبب الطريقة التي يصور بها فيديوهاته. ويعد دورماز واحداً من أبرز عناصر لجنة تحكيم برنامج مسابقات محلي، يختص بالتجميل والأزياء.

Ablaların bir tanesi❤️ @demetakalin A post shared by Kerimcan Durmaz (@kerimcandurmaz) on Sep 3, 2017 at 6:16am PDT

وتحظى الفنانة التركية دامات أكالين بشعبية واسعة، كواحدة من أبرز المغنين في تركيا، حيث يتابع أغنياتها ملايين الأتراك عبر اليوتيوب، والمواقع المحلية الأخرى.

ومن بين ردود الفعل: "تقول الفنانة دامات أكالين إنها أخذت وزوجها يتداينان الأموال لشراء القصر الجديد بـ18 مليوناً".

Şarkıcı Demet Akalın, kocası Okan Kurt'la birlikte aldıkları 18 milyon liralık yeni evleriyle ilgili borca girdiklerini söyledi+ — sebo (@sebokls0) September 20, 2017

"لا توجد عدالة، طفل يسكن الشارع مع عائلته لأنه لا يملك إيجار المنزل، ومن جانب آخر هؤلاء الناس يحاولون إظهار أموالهم للعلن والتفاخر بها يا للعار".

"هذه أموالها الخاصة ولا علاقة لأحد بذلك، أبارك لها، وأتمنى أن تتمتع بهذه الملابس والإكسسوارات، أرى فيها فنانة ناجحة".