سقطت تلميذة الصف الثامن مغشياً عليها فبدأت الحكومة ملاحقة "اللعبة الانتحارية" في قاعات المحاكم.. تسببت في قتل مئات الأطفال حول العالم

على الرغم من الإشارة إلى هذه اللعبة في تحقيقات حوادث الوفاة في العديد من البلدان، إلا أن الشرطة لم تؤكد بعد وجود علاقة لهذه الحوادث باللعبة، أو حتى تؤكد وجودها من عدمه، غير أن بعض البلدان لم تنتظر تأكيداً وبدأت خطواتها لملاحقة لعبة الحوت الأزرق القاتلة في كل مكان، بما في ذلك قاعات المحاكم.

وأثارت لعبة الإنترنت المثيرة للجدل الذعر في الهند، بعدما ارتبط اسمها بالعديد من حوادث انتحار المراهقين، وانتشرت بعض أخبار ردود الأفعال التي اتخذتها الحكومة الهندية، إذ ناشدت شبكات التواصل الاجتماعي بإزالة روابط هذه اللعبة، كما قدمت التماساً بحظر تلك اللعبة إلى المحكمة العليا في البلاد.

كما بدأت المدارس أيضاً بتدشين بعض الفصول للتوعية بمخاطر لعبة الحوت الأزرق، التي أُلقي عليها اللوم من قبل عائلات ضحاياها في كل من روسيا والولايات المتحدة.

اعترض الخبراء بشدة على وجود مثل هذه اللعبة، وقالوا إنها تدفع الشباب الصغير إلى الانخراط في سلسلة من المهام المميتة، تبلغ أوجها بقتل هؤلاء الصغار لأنفسهم.

من هنا بدأت المطاردة

وألقت الشرطة الهندية اللوم على هذه اللعبة، في العديد من محاولات الانتحار، بما فيها إحدى المحاولات في ولاية البنغال الغربية.

وصرَّح المتحدث باسم جهاز الشرطة إلى صحيفة Hindustan Times بسقوط إحدى طالبات الفصل الثامن في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة باسيرهات مغشياً عليها من المرض، بعد اعترافها لإدارة المدرسة بانخراطها في لعبة الحوت الأزرق، وقد تم نقلها إلى المستشفى على الفور.

وأضاف المتحدث باسم جهاز الشرطة قائلاً: "تواصلت مشرفة مهاجع الطالبات بالمدرسة معنا بعد اعترافات الطالبة، وقالت إن الفتاة قد جرحت يدها وفقاً لتعليمات لعبة تحدي الحوت الأزرق. بينما لم يتبين حتى الآن إلى أي مرحلة قد وصلت الفتاة من مراحل اللعبة".

طالبت أيضاً الحكومة الاتحادية عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وجوجل بإزالة روابط لعبة الحوت الأزرق من منصاتهم.

وقد تواردت الأنباء أيضاً عن مطالبة المحاكم العليا والحكومات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد بحظر هذه اللعبة.

لكن يبدو أنه ليس ثمة حلول عملية تلوح في الأفق.

من جانبه اعترض سونيل أبراهام، المدير التنفيذي لمركز الإنترنت والمجتمع، على نهج الحكومة في هذا الشأن، وقال "إننا نمر بذعر أخلاقي، لذا، يجب أن تأتي ردة الفعل من خلال تعليم أخلاقي. وهو ما سيقضي على جذور أسباب قتل الناس لأنفسهم".

الهند ليست وحدها

وتسببت لعبة "الحوت الأزرق" Blue Whale في انتحار 130 شخصاً في روسيا وحدها، حيث تجبر المستخدمين على مشاهدة أفلام الرعب لمدة 24 ساعة يومياً، وتشويه أعضاء الجسد باستخدام آلات حادة، وفقاً لخطوات اللعبة، وعند بلوغ اليوم الخمسين من ممارسة اللعبة يقدم اللاعب أو اللاعبة على الانتحار فوراً.

وانطلق هذا التحدي من روسيا، إذ زعم شاب يدعى فيليب بودي أنه مبتكر هذه اللعبة، وقد قبضت عليه الشرطة الروسية، في مايو/آيار الماضي، واعترف بتشجيعه الآخرين على المشاركة في اللعبة، كما اعتبر ما يقوم به محاولة لتنظيف المجتمع مما سماها نفايات بيولوجية ستؤذي المجتمع لاحقاً، حسب وصفه.

طالت موجة الحوت الأزرق المراهقين في بلدان عربية، وبحسب تقارير صحفية فإن عدد ضحايا اللعبة في الكويت بلغ ثلاثة، وهو ما دفع الناشطين لإطلاق حملة إلكترونية تحت هاشتاغ حجب لعبة الحوت الأزرق في الكويت، يطالبون فيه الأهالي بمراقبة الأطفال وتوخي الحذر من اللعبة، كما يطالبون السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتحار الإلكتروني للأطفال والمراهقين.

كما أصيبت السلطات البرازيلية بحيرة إزاء ظاهرة الانتحار بين الأطفال والمراهقين، ويعتقد ساسة، مثل وزير العدل عمر سراجليو، أن اللعبة تزداد انتشاراً عبر الإنترنت من خلال تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" وغيرهما، ثم تتحول سريعاً إلى تهديد حقيقي.

وأفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 3 حالات وفاة ارتبطت بلعبة "الحوت الأزرق" حتى الآن.

كما ظهرت حالات من هذه الظاهرة في كولومبيا، المجاورة للبرازيل، حيث تقدر الشرطة أن 3200 شخص من مستخدمي "فيسبوك" في الدولة يشاركون في اللعبة.



وفى أوروغواي، أصدر وزير الصحة العامة تحذيراً، بعد نقل شاب إلى المستشفى مصاباً بجروح في إحدى ذراعيه.



كما نشرت سلطات مكسيكو سيتي مذكرةً حول جرائم الإنترنت، تتعلق بلعبة "الحوت الأزرق"، في مارس/آذار.



وفي إسبانيا، بثَّت محطة "كادينا سر" الإذاعية تقريراً حول حالة صبي عمره 15 عاماً، تم نقله إلى المستشفى لمنعه من الانتحار. وربط التقرير الإذاعي الحالة بالمشاركة المحتملة في اللعبة.

