"السلطانة هويام" سعيدة وتراقص أفراد عائلتها بعفوية.. ما سبب فرحتها الغامرة؟ شاهد الفيديو

نشرت الفنانة التركية مريم أوزارلي، الشهيرة عربياً بـ"السلطانة هويام"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مقطعاً من احتفالها بعيد ميلاد والدها في العاصمة الألمانية برلين.

وظهرت أوزارلي في الفيديو وهي تُراقص أفرادَ عائلتها احتفالاً بعيد ميلاد والدها، حيث أقام أفراد العائلة حلقة للرقص، ووضعوا طفلة الفنانة التي بدت مسرورة للغاية، بداخلها.

وعلَّقت النجمة التركية التي تحمل الجنسية الألمانية على المقطع قائلة "عيد ميلاد سعيد أبي العزيز"، بينما أكدت من خلال الكلمات المفتاحية التي استخدمتها في المنشور أنها تحتفل برفقة عائلتها في منزلهم في برلين.

Dogum günün kutlu olsun BABACIMIM ❤️ Happy Birthday Daddy ❤️ #familytime❤️ #partyathome #daddysbirthday #Berlin 🎂🎂🎂🎂🍰🎂🎂🎂🎂💃💃💃 @cananuzerliofficial A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Sep 19, 2017 at 8:07am PDT

وفي ختام منشورها، أشارت أوزارلي إلى حساب شقيقتها الرسمي جنان أوزارلي، التي تعمل وفقاً لما نشرته في زاوية التعريف الخاصة بها، مغنية وكاتبة أغان، تتنقل بين مدن إسطنبول وبرلين وهامبورغ.

"Schwestern sind verschiedene Blumen aus dem gleichen Garten".. Liebe an Dich😍seni seviyorum @meryemuzerlimeryem #❤ #schwesternliebe #👭#schöndassesdichgibt #sevgi #kardeşimbenim #💟 A post shared by Canan Uzerli (@cananuzerliofficial) on Aug 23, 2017 at 1:39am PDT

وتحظى أوزارلي بشعبية واسعة في تركيا والعديد من دول العالم، منذ مشاركتها في بطولة المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان"، برفقة الفنان التركي خالد إيرغينتش.

وأكدت أوزارلي، التي لا تتقن اللغة التركية بطلاقة، أنها لن تشارك في أية أعمال فنية هذا الصيف، حيث من المفترض أن تقضي عطلتها برفقة عائلتها خلال الأشهر القادمة.