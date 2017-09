"السلطانة هويام" سعيدة وتراقص أفراد عائلتها بعفوية.. ما سبب فرحتها الغامرة؟ شاهد الفيديو

Dogum günün kutlu olsun BABACIMIM ❤️ Happy Birthday Daddy ❤️ #familytime❤️ #partyathome #daddysbirthday #Berlin 🎂🎂🎂🎂🍰🎂🎂🎂🎂💃💃💃 @cananuzerliofficial

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Sep 19, 2017 at 8:07am PDT