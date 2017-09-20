شيرين تطلب من معجبة 50 يورو مقابل التقاط صورة معها.. إليك حقيقة القصة

نشرت حسابات عبر الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للمغنية المصرية شيرين، تطلب فيه من إحدى المعجبات 50 يورو مقابل السماح بالتقاط صورة معها. وذلك في حفل لها أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.









أثارت الواقعة بلبلة لدى الجمهور، الذي ظنَّ في البداية أن شيرين تتحدث بجدية، حتى إن المعجبة أخرجت من حقيبتها المبلغ بالفعل، ولكن سرعان ما قالت شيرين "إنت صدقتِ؟!" وأضافت إذن فلتدفعي 150، ونكسب من التصوير أكثر من الحفلات، بحسب ما نشرته مجلة لها.

شيرين التي أوضحت الدعابة، قالت إنها تحب جمهورها، وإنها ملكهم بالفعل، ومن حقهم أن يلتقطوا الصور معها ولو بليرة واحدة.