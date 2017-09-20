فيديو:عمرو دياب يتعرض للضرب من صلاح السعدني.. من ينبش في ماضي الهضبة؟

يبدو أن أحدهم تكفَّل بالتفتيش في أرشيف عمرو دياب الغنائي والتمثيلي، لينشر بعض الفيديوهات القديمة للفنان المصري على الشبكات الاجتماعية، خاصة مع الإعلان منذ شهور عن بدء الهضبة تصوير فيلم جديد من بطولته يحمل اسم "العالمي".

وكان آخر فيديو نُشر للنجم المصري الشهير، لقطة قديمة من مسلسل "لا يوجد حل آخر"، والذي ظهر فيه بصحبة الممثل صلاح السعدني.

وظهر السعدني وهو ينهال على دياب بالضرب، بعد أن رفض الأخير الإفصاح عن سبب تأخره عن المنزل، حتى يعرف بسر غيابه.

وفجأة وأثناء ضربه لدياب، تعرَّض السعدني لأزمة قلبية مفاجئة من شدة الانفعال، ليفقد الوعي بعدها، ورغم مأساوية المشهد، إلا أن البعض رآه كوميدياً، وذلك لضعف أمكانات دياب في التمثيل، وربما باقي فريق العمل الذين ظهروا بالمشهد.

وبحسب أحد مشاهدي المسلسل القديم الذي عرض في الثمانينات، فإن دياب كان يقوم بدور طالب يعيش بالإسكندرية، ويدرس الطب، ولكنه تأخر بعد توجهه لأخته التي تعرُّضت لحادث سيارة، وعندما عاد دياب إلى المنزل رفض الإفصاح عن السبب، خوفاً من تعرُّضه لأزمة قلبية، الأمر الذي حدث بالفعل عندما رفض الإفصاح عن سبب تأخره!

يذكر أنه تم نشر كليبات غنائية قديمة لعمرو دياب مؤخراً، حيث يظهر فيها بلوك مختلف تماماً عن الحالي.