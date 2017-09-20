تسريب رقم الهاتف الشخصي للرئيس الفرنسي.. ماكرون يتلقى وابلاً من الاتصالات.. كيف حدث ذلك؟

ذكر مساعدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنَّه أُمطِر برسائل نصية ومكالمات مسيئة في أوقاتٍ متأخرة من الليل، وذلك بعد نشر رقم هاتفه المحمول على الإنترنت.



وقد نُشِر الرقم علنياً قبل حوالي 12 يوماً، بعد سرقة هاتف أحد المراسلين الصحفيين، والذي كان يحتوي على أحد أرقام ماكرون، منذ كان يشغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولاند.

وبحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، يمتلك ماكرون (39 عاماً) ثلاثة هواتف محمولة، ظهر اثنان منها بعد تنصيبه رئيساً، وأحدهما مُشفَّرٌ وآمن للاتصالات السرية الحساسة.

وقال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول، إنَّه بالكاد كان يستخدم الرقم الذي سُرِّب على الإنترنت. وقد جرى تعطيله سريعاً مع كثرة الرسائل والاتصالات، ليَستخدم رقماً آخرَ جديداً.

وأكَّد مساعده على أنَّه لم يكن هناك اختراقٌ أمني، إذ قال: "الرقم الذي سُرِّب كان أحد هاتفين شخصيين لماكرون، ولم يكن هو الهاتف الذي يستخدمه في الأعمال الرئاسية، بل من أجل المكالمات الشخصية التي لا تُعد مكالمات حساسة".

هذا، ولفتت صحيفة The Independent البريطانية في نقلها للخبر إلى انخفاض شعبية ماكرون، وهو السبب في وصول الرسائل المسيئة إلى هاتفه، واعتمدت الصحيفة في حديثها على دراسة استقصائية سجلت ارتفاع نسبة عدم الرضا عن ماكرون إلى 57%، بعدما كانت 34% في يوليو/تموز.

وفي أواخر أغسطس/آب 2017، كشفت صحيفة Le Point الفرنسية عن إنفاق ماكرون 30 ألف دولار على مكياجه في أول 3 أشهر منذ أصبح سيد الإليزيه، وهو ما قوبل بنوعٍ من السخط على الشبكات الاجتماعية.

هذا، وقالت مصادر مقربة من قصر الإليزيه لمجلة Chalong الفرنسية، إنَّ عدداً قليلاً من الموظفين بالرئاسة الفرنسية يستخدمون خطوطاً مُشفَّرة، لكن رغم ذلك يفضلون استخدام هواتفهم المحمولة الخاصة، دون جعل المحادثات صريحة وواضحة لتجنُّب أي حالة تنصُّت.



ونقلت المجلة، التي كشفت عن التسريب، عن أحد الوزراء البارزين مزاحه قائلاً إنَّ الوزراء يصبحون قادرين على أن يحظوا بمزيدٍ من النوم، في حال لم يعد ماكرون قادراً على استخدام هاتفه، إذ إنه معروفٌ بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل في وقتٍ متأخر من الليل، وفي الصباح الباكر.