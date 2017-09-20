مقاتلات تركية تنفذ عمليات عسكرية في الأراضي العراقية.. تعرَّف على مهمتها

أغارت مقاتلات تركية، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، على مواقع لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، أن المقاتلات واصلت عملياتها ضد أهداف المنظمة الإرهابية الانفصالية في شمالي العراق؛ حيث دمّرت مستودعات أسلحة وذخيرة ومخابئ في منطقتي الزاب وأفاشين باسيان.

وأشار إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها بسلام بعد إتمام مهمتها بنجاح.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر، انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة مدنيين وعناصر الأمن.

