فاتورة ماء لجين عمران تشعلُ أزمةً بين السعوديين والإماراتيين وطفلة نانسي عجرم ضحية

تعرضت الفنانة اللبنانية لسيل من السخرية بسبب نشر صورة ابنتها، إذ اعتبر عدد من المعلقين أنها تشبهها قبل إجراء عمليات التجميل.

اليوتيوبر جو الغزالي، تحدث عن صورة ابنة المغنية، وأيضاً عن الضجة التي اختلقتها بسبب صورة ابنتها.

وأيضاً عن فيديو كليب ناصيف زيتون، الذي انتقده غزالي، وقال إنه ظهر بشبه كبير مع وائل كفوري.

اليوتيوبر تحدث في الحلقة الجديدة من برنامجه عن الإعلامية لجين عمران التي صورت فيديو على سناب شات بسبب فاتورة الماء الغالية، والتي أشعلت الأزمة بين السعوديين والإماراتيين على السوشيال ميديا.